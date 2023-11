Die US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) hat den von Valneva entwickelten Single-Shot-Impfstoff mit der Bezeichnung "IXCHIQ" zur Vorbeugung einer durch das Chikungunya-Virus (CHIKV) verursachten Erkrankung zugelassen. Als Zulassungsinhaber des ersten in den USA zugelassenen Chikungunya-Impfstoffs hat Valneva von der FDA einen Priority Review Voucher (PRV) erhalten, den das Unternehmen zur Finanzierung seiner F&E-Programme nutzen will. Mit dieser US-Zulassung ist IXCHIQ der weltweit erste zugelassene Chikungunya-Impfstoff, der auf diesen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt, und der dritte Impfstoff, den Valneva von der frühen Forschungs-& Entwicklungsphase bis zur Zulassung gebracht hat.Valneva ( Akt. Indikation: 6,86 /6,87, 8,85%) ...

