Wien (www.fondscheck.de) - Laura Kaliszewski übernimmt bei Natixis Investment Managers die Funktion als Global Head of Client Sustainable Investing, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neuen Rolle werde sie ein Team leiten, das Kunden bei der Umsetzung ihrer Ziele im Bereich nachhaltiges Investieren unterstütze und dabei die Ressourcen von Natixis IM und die Expertise der Investmentmanager bereitstelle. Sie berichte an Fabrice Chemouny, Head of International Distribution, und David Giunta, CEO für die USA. ...

