Die Zurich Invest AG hat den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» wie geplant am 7. November 2023 an der Schweizer Börse kotiert.Zürich - Die Zurich Invest AG hat den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» wie geplant am 7. November 2023 an der Schweizer Börse kotiert. Der Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» wurde am 14. Dezember 2018 lanciert. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der verschiedenen Immobilieneinheiten und -spezialisten der Zurich Invest AG erlaubte den Aufbau eines Portfolios von sehr guter...

