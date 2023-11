Sie wird am 1. Dezember 2023 in dieser Funktion beim LBV starten und zusammen mit Simon Tribelhorn die Geschäftsleitung bilden.Schaan - Der Liechtensteinische Bankenverband hat Stephanie Wickihalder zur stellvertretenden Geschäftsführerin ernannt. Sie wird am 1. Dezember 2023 in dieser Funktion beim LBV starten und zusammen mit Simon Tribelhorn die Geschäftsleitung bilden. In ihren Zuständigkeitsbereich werden insbesondere die Digitalisierungsthemen sowie der Brückenschlag und die verstärkte Zusammenarbeit mit Fintechs...

Den vollständigen Artikel lesen ...