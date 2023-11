Die Montana Aerospace AG unterzeichnet einen Konsortialkredit in Höhe von 450 Mio. Euro. Die Tranchen bestehen aus einem Term Loan in Höhe von 300 Mio. Euro, der für die Rückzahlung derzeit ausstehender Schuldscheine (die mit der Mehrheitseigentümerin Montana Tech Components AG garantiert sind) verwendet wird, sowie einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 150 Mio. Euro. Alle Tranchen sind den Angaben zufolge unbesichert und enthalten bestimmte Covenants (Nettoverschuldung/EBITDA und Eigenkapitalquote) auf der Ebene der Montana Aerospace ohne jegliche Verbindungen zu deren Mehrheitseigentümerin oder deren Beteiligungen. Die Laufzeit aller Tranchen beträgt drei Jahre. "Die Refinanzierung war ein notwendiger und äußerst wichtiger ...

