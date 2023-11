Berlin - Das Deutschlandticket hat der Deutschen Bahn einen deutlichen Zuwachs im Regionalverkehr beschert. "Seit der Einführung des Deutschlandtickets haben wir konstant mehr Fahrgäste in unseren Zügen, von Mai bis jetzt waren es 18 Prozent mehr", sagte die für den Regionalverkehr zuständige DB-Vorständin Evelyn Palla den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Samstagsausgaben).



"Mehr als 50 Prozent der Fahrgäste von DB Regio sind Deutschlandkartenbesitzer", sagte Palla. Damit sei das Deutschlandticket "ein wirklich großer Erfolg". Öffentlicher Nahverkehr werde durch die bundesweite 49-Euro-Fahrkarte für Bus und Bahn leistbar und einfach. Fahrgäste könnten in jeden Regionalzug, S- und U-Bahn oder jeden Bus einsteigen.



"Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Es ist eine Revolution im ÖPNV", sagte Palla. Am Montag hatten sich die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf eine Fortführung des Tickets in 2024 geeinigt. Die Verkehrsminister der Länder beraten nun über eine dauerhafte Finanzierung und eine mögliche Preiserhöhung ab Mai 2024.



Palla lobte die Beschlüsse: "Die ständigen Diskussionen über eine Fortführung sind schädlich für den ÖPNV. Für Verbraucher ist Planbarkeit extrem wichtig", sagte die Managerin. "Ob der Preis am Ende erhöht wird, entscheiden Bund und Länder, nicht die Deutsche Bahn."

