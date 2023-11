Reich werden an der Börse ist ganz einfach, man muss nur die richtigen Aktien im Depot haben. Dazu zählt Nvidia, der Traum eines jeden Anlegers. Der KI-Wahnsinn hat den Kurs in diesem Jahr um 225 Prozent nach oben katapultiert - und das, obwohl Nvidia in den vergangenen zehn Jahren bereits unfassbar stark gestiegen ist.Wie oft haben Sie schon gedacht: Kann ich da noch einsteigen - der Kurs ist doch schon so gut gelaufen? Am Ende haben Sie es genau aus diesem Grund nicht getan - und sich irgendwann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...