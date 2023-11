Die Bechtle-Aktie (WKN: 515870) verlor am Freitag während der Handelszeiten bis zu -5%, was vorrangig der deutschen Wirtschaftslage geschuldet zu sein scheint. Das ist jetzt wichtig bei dem Titel und so sollten Anleger mit ihm umgehen. Bechtle vorgestellt Die Bechtle AG ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland und auch in Europa der führende IT-E-Commerce-Anbieter. Die Schwerpunkte sind der Handel mit Hard- und Software sowie der IT-Dienstleistungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...