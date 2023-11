Der Online-Broker hat den Einstiegskurs am letzten Handelstag der Woche geschafft und notiert nach dem kleinen Rücksetzer vom Tageshoch über der 10-Euro-Marke auf einem Kurslevel, dass man zuvor im Mai gesehen hat. Seinerzeit war die Aktie vom Jahreshoch in eine Korrektur übergegangen und hat in der Spitze rund 25 Prozent verloren. Seit diesem Tief Ende September liegt ein volatiler Aufwärtstrend vor. Gelingt jetzt der Ausbruch, gibt es aus charttechnischer ...

