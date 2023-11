Der maximale Aktiengewinn konnte am Mittwoch auf 35,81 Prozent gesteigert werden, aber am Ende des Tages ist der Ausbruch nach oben wie bereits in der Vorwoche nicht gelungen. Mit einem Minus von 6,90 Prozent war MorphoSys ISIN: DE0006632003 am Freitag auf Xetra der größte Verlierer im SDAX und vorletzter im TecDAX. Da hat auch die am Donnerstag bestätigte Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS mit Kursziel 45,00 Euro nicht geholfen. Die Zahlen ...

