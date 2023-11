Palantir Technologies ISIN: US69608A1088 hat den Einstieg bereits am Dienstag geschafft und notiert mit einem Schlusskurs von 18,38 Euro zum Wochenende nahe am Jahreshoch, dass man am 01. August in Euro bei 18,475 auf Tradegate gesehen hat. Auf MarketScreener ist die Meinung der Analysten mit 5 x kaufen, 6 x halten und 7 x verkaufen von Optimismus und Unsicherheit geprägt. Wir halten uns an die Charttechnik und an die zuletzt veröffentlichen guten ...

