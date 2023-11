Airbus: kommt das Golden Cross?

Großauftrag von Eva Air

Airbus (AIR) - ISIN NL0000235190

Pullback bei der Airbus-Aktie (AIR) Rückblick

Die Airbus-Aktie befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsphase und verzeichnet im vergangenen Halbjahr ein Kursplus von etwas mehr als 4 Prozent. Der Rücksetzer der letzten Tage landete kurz über den gleitenden Durchschnitten. Bei einem weiteren Kursanstieg in den nächsten Tagen könnte ein Golden Cross dem Wertpapier zusätzliches Momentum verleihen.

Airbus-Aktie: Chart vom 10.11.2023, Kürzel: AIR, Kurs: 128.44 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Airbus hat mit einer großen Zahl von Flugzeugauslieferungen im Oktober einen größeren Schritt in Richtung seines Jahresziels gemacht, trotz Problemen mit Zulieferern. Das Unternehmen plant sogar, nächstes Jahr mehr Flugzeuge zu liefern als 2023 und konnte melden, dass die Auftragsbücher weiter gefüllt wurden. So hat Eva Air aus Taiwan achtzehn A350-1000 und fünfzehn A321neo bestellt. Kostenpunkt: 10,1 Milliarden USD. Die neuen A350 sollen die beinahe zwanzig Jahre alten Boeing 777-300ER bei Eva Air ersetzen. Allerdings sollen auch Airbus A330 ausrangiert werden, an deren Stelle 787 Dreamliner von Boeing treten sollen.

SETUP

Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger an der letzten Tageskerze und dem Stop Loss an der vorletzten und damit auch unter den beiden gleitenden Durchschnitten. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 15. Februar, so dass sie unser Setup nicht stören. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Airbus ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AIR.

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2023

