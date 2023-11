Leipzig - Zum Abschluss des 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig mit 3:1 gegen den SC Freiburg gewonnen. Im ersten Durchgang konnte Freiburg noch gut mithalten, nach dem frühen Führungstreffer durch Leipzigs Xavi Simons in der 6. Minute glichen die Breisgauer kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Merlin Röhl aus (45.+6).



Im zweiten Durchgang war Leipzig dann klar dominant, nach einem Foul an Christoph Baumgartner verwandelte Loïs Openda eine Elfmeter (79.), und nur eine Minute später legte der Gefoulte auch noch selber nochmal nach (80. Minute). In der Tabelle klettert Leipzig auf Rang vier und ist einen Punkt hinter Stuttgart, sechs Punkte hinter den Bayern und acht hinter Leverkusen, Freiburg bleibt auf Position acht.

