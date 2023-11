The Greenery hat David Markowski (37) zu dem neuen Hauptgeschäftsführer (CEO) ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Steven Martina an, der im August zu Zespri wechselte. David Markowski ist seit November 2019 in verschiedenen Führungspositionen in dem Unternehmen tätig. Während dieser Zeit war David als Direktor für Erzeuger und Direktor für Gruppenstrategie...

Den vollständigen Artikel lesen ...