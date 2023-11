Das Gemüsezuchtunternehmen Rijk Zwaan erwirtschaftete in dem Geschäftsjahr 2022/23 einen Gesamtnettoumsatz von 593 Millionen EUR, eine Steigerung um 11 %. Dieser Anstieg erfolgte in fast allen aktiven Regionen und über alle Kulturen hinweg. Der Anteil an dem Weltmarkt beträgt rund 10 %. Foto © Rijk Zwaan Das Unternehmen gibt an, dass dank des Umsatzwachstums das...

Den vollständigen Artikel lesen ...