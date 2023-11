Seit 2021 arbeiten die Port of Rotterdam Authority, der Zoll, das GroentenFruit Huis und Portbase gemeinsam an der weiteren Digitalisierung der Zollprozesse, um die Kontrollen von (Kühl-)Containern effizienter und sicherer zu gestalten. Mit dem gewünschten Ergebnis: Verkürzung der Wartezeiten und Vermeidung unnötiger Kosten. Welche Schritte wurden seither unternommen? Was...

Den vollständigen Artikel lesen ...