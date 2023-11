Turkish Airlines will bei Airbus bis zu 350 Flugzeuge bestellen (Kreise) CON Continental will mit Stellenabbau in Automotive Sparte 400 Millionen Euro im Jahr sparen (MM) FRA Frankfurter Flughafen erholt sich weiter vom Corona-Tief - Fracht geht zurück GBF Bilfinger steigert Quartalsgewinn deutlich - Jahresziele bestätigt HHFA MSC kommt bei der geplanten Übernahme von knapp der Hälfte des Hafenlogistikers HHLA voran (WamS) HYQ Hypoport mit leichtem Umsatzanstieg und Kostendisziplin im impulslosen Marktumfeld JDC JDC Group AG beschließt Rückkaufprogramm für eigene Aktien JST JOST verbessert Profitabilität und Free Cashflow deutlich PGN paragon bestätigt Neunmonatszahlen PNE3 PNE AG erreicht zufriedenstellendes Ergebnis und baut Projektpipeline weiter aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...