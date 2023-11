Kornelius Purps (antea): Jahresendspurt: Was geht noch?

10.11.2023 - "Ja, is denn heut scho Weihnachten?" In der letzten Ausgabe der CONCLUSIO vor zwei Wochen hatte ich fünf Wünsche formuliert - und es dauerte nur wenige Tage, bis all diese Wünsche in Erfüllung gingen. Was bleibt noch bis zum Jahreswechsel? Kommt die erhoffte Jahresendrallye, oder wird dies ein unerfüllter Wunsch bleiben? Um dies abzuschätzen, wage ich heute, losgelöst von Wunschvorstellungen, einen nüchternen Blick auf Konjunktur, Inflation und Finanzmärkte in den letzten Wochen des Jahres 2023.

Dies waren die fünf Wünsche, die ich vor zwei Wochen artikulierte: Erstens sollte die US-Wirtschaft im Schlussquartal langsamer wachsen als im dritten Quartal. Zweitens wünschte ich mir Inflationsraten von weniger als drei Prozent. Drittens hoffte ich auf ein Ende der Zinsanhebungen von Fed und EZB. Viertens sollte der Anstieg der Kapitalmarktrenditen ein Ende finden. Und der fünfte Wunsch war eine "schwarze Null" in der Jahresperformance der breiten amerikanischen Aktienindizes.

(...)