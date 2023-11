Im Oktober lagen die Ausgaben der Übertragungsnetzbetreiber erneut 1,5 Milliarden Euro über den Einnahmen. Das Plus beträgt noch 3,22 Milliarden Euro, bei den ausgeförderten Anlagen ist es bereits im Minus.Ende Oktober lag der Überschuss auf dem EEG-Konto bei 3,22 Milliarden Euro. Im Laufe des Monats lagen die Ausgaben um 1,5 Milliarden Euro über den Einnahmen, wie aus der Aktualisierung der Übertragungsnetzbetreiber hervorgeht. Damit ist der Überschuss in diesem Jahr in jedem Monat geschrumpft. Insgesamt stehen den Einnahmen von knapp 4,35 Milliarden Euro, die zu knapp der Hälfte aus der Vermarktung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...