BMW hat die Produktion von Verbrennungsmotoren in seinem Stammwerk München beendet. Der lange angekündigte Schritt wurde vollzogen, um in München Platz für die Produktion von Elektroautos zu schaffen. Die Fertigung der Verbrennungsmotoren hat der Hersteller vollständig nach Steyr in Österreich und Hams Hall in Großbritannien verlagert. BMW hatte diesen Schritt im November 2020 angekündigt, im November 2023 wurde nun der letzte Achtzylinder in dem ...

