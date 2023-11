Die Aktie von Bayer geriet in den letzten Monaten unter Druck. Auch am heutigen Montag fällt sie erneut. Bernstein-Analyst Gunther Zechmann sieht in dem derzeitigen Kursniveau eine große Chance und bestätigte sein optimistisches Kursziel.Bayers Quartalszahlen enttäuschten die Marktteilnehmer. Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und der auslaufende Patentschutz sind nur einige der Herausforderungen, mit ...

