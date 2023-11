EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose

Performance One AG gibt erstmals mittelfristige Wachstumsziele aus Umsatz soll durch skalierbare E-Mental-Health-Produkte bis 2027 auf 78 Mio. Euro steigen

Ziel-EBITDA-Marge bis 2027 von 26 %

Vorläufige Ergebnisse des 1. Halbjahres 2023 durch prüferische Durchsicht bestätigt Mannheim, 13. November 2023 - Im Rahmen der heute veröffentlichten finalen und prüferisch durchgesehenen Halbjahreszahlen 2023, des heute um 14 Uhr folgenden Earnings Calls sowie der in dieser Woche anstehenden Gespräche auf der Kapitalmarktkonferenz MKK stellt die Performance One AG erstmals ihre mittelfristigen Wachstumsziele vor. Der Digital Solution Provider setzt für die Zukunft auf eine stabile Weiterentwicklung des Basisgeschäfts und will dank der hochgradig skalierbaren E-Mental-Health-Produkte enorm wachsen. Ziel ist es, von in diesem Jahr erwarteten Konzernumsätzen zwischen 11,6 und 12,6 Mio. Euro bis 2027 auf 78 Mio. Euro zu wachsen. Gleichzeitig soll die EBITDA-Marge auf 26 % steigen. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG: "Wir konnten bei unseren E-Mental-Health-Aktivitäten im bisherigen Jahresverlauf großartige Weiterentwicklungen und Erfolge erreichen. Einige Beispiele: Mehr als 4.000 Nutzer, erste Kooperation mit einer Krankenkasse, Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim für ihre 8.000 Mitarbeiter, umfassende Wirkungsanalyse mit der Universität Mannheim, zahlreiche neue Vertriebspartner aus dem Bereich innovativer Gesundheitsleistungen und in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge - das alles für unsere Plattform couch:now. Wir haben über 40 der besten Experten und Psychotherapeuten mit aktuell 300 Videoeinheiten auf unserer Plattform und produzieren derzeit eine große Zahl zusätzlicher Videos. Gleichzeitig läuft die Entwicklung unserer Mental Health Super--App harmony planmäßig. Dafür entstehen auch gerade die ersten KI-gestützten Meditationen. Das alles gibt uns jetzt eine Basis, um mit Daten unterlegt auch eine belastbare, mittelfristige Umsatzplanung aufzustellen und uns ein entsprechendes Renditeziel zu geben. Wir bewegen uns hier in einem extrem dynamischen Markt, in dem exakte Prognosen schwierig sind. Dennoch geben wir diese Zielsetzung aus, um unseren Aktionären und anderen Stakeholdern unsere Richtung und das geplante Tempo aufzuzeigen. Daran wollen wir uns messen lassen." Die Performance One AG möchte mit ihrem Tochterunternehmen E-Health Evolutions Menschen weltweit helfen, ihren psychischen Stress zu lindern und ihr mentales Immunsystem nachhaltig zu stärken. Heute bereits couch:now und morgen harmony helfen den Menschen durch einen extrem niederschwelligen, einfachen und schnellen Zugang zur Selbsthilfe, durch maximal mögliche Anonymität mit Hunderten Videoeinheiten von renommierten und anerkannten Koryphäen aus Psychologie, Wissenschaft und Therapie sowie durch eine KI, die die Nutzer mit individuell zugeschnittenen Inhalten unterstützt. Die Performance One AG hat heute auch ihre finalen und prüferisch durchgesehen Halbjahreszahlen 2023 veröffentlicht. Demzufolge wurde in den ersten sechs Monaten ein Konzernumsatz von 5,8 Mio. Euro erzielt. Bei einem insgesamt sehr herausfordernden Umfeld für digitale Services konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 somit nahezu stabil gehalten werden (1. HJ 2022: 5,9 Mio. Euro). Das EBITDA wurde dank eines strikt renditeorientierten Kurses um 0,9 Mio. Euro spürbar verbessert und reicht nunmehr mit -0,03 Mio. Euro wieder fast an die Gewinnschwelle heran. Entsprechend verbesserte sich auch das Periodenergebnis spürbar von -1,2 Mio. Euro auf -0,3 Mio. Euro. Damit lagen die Zahlen im Rahmen der eigenen Erwartungen, die angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds ein leichtes Umsatzminus sowie eine spürbare Ergebnisverbesserung vorsahen. Auch der operative Cashflow wurde deutlich erhöht. Nach -1,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022 lag er nunmehr bei positiven 0,1 Mio. Euro. Die Liquidität lag zum 30. Juni 2023 bei 0,5 Mio. Euro (30.06.2022: 0,2 Mio. Euro). Darin noch nicht enthalten sind die erhaltenen Förderzusagen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie die erfolgreiche Kapitalerhöhung, die im August abgeschlossen wurde. Entsprechend der Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf kann auch die Gesamtjahresprognose 2023 bestätigt werden. Performance One plant demzufolge weiterhin einen Umsatz in der Bandbreite von 11,6 Mio. Euro bis 12,6 Mio. Euro und damit ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2022. Das EBITDA soll auf Gesamtjahressicht wieder positiv sein. Geplant ist ein EBITDA zwischen 0 und 0,3 Mio. Euro. Über PERFORMANCE ONE PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now und künftig auch die Mental Health Super-App harmony realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

