Teilen: Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte am Montag: "Die Zentralbank wird weiteren Zinsschritten nicht vorgreifen". Weitere Zitate In den kommenden Monaten ist mit einem vorübergehenden Anstieg der Inflation zu rechnen. Es ist wahrscheinlich, dass die Wirtschaft des Euroraums in nächster Zeit gedämpft ...

