Schlieren - Stellen Sie sich vor, Sie könnten all Ihre Bankkonten und Finanzdienstleistungen von verschiedenen Banken an einem Ort verwalten, ohne sich ständig in unterschiedlichen Apps und Websites einloggen zu müssen. Diese Vision ist heute Realität und nennt sich "Retail Multibanking". Die Realität der Multibanking-Revolution Rund 70% aller Bankkundinnen in der Schweiz haben mehr als […]Schlieren - Stellen Sie sich vor, Sie könnten all Ihre Bankkonten und Finanzdienstleistungen von verschiedenen Banken an einem Ort verwalten, ohne sich ständig in unterschiedlichen Apps und Websites einloggen zu müssen. Diese Vision ist heute Realität und nennt sich "Retail Multibanking". Die Realität der Multibanking-Revolution Rund 70% aller Bankkundinnen in der Schweiz haben mehr als eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...