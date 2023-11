EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

München, 13. November 2023 - Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und globaler Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für Kommunikationsdienstleister, gab heute bekannt, dass Orange Slovensko, ein Mitglied der Orange Gruppe, Cybersecuritylösungen zum Kinderschutz und PC-Schutz auf Grundlage der cyan Technologie eingeführt hat. Nach erfolgreicher Einführung der mobilen Cybersicherheitsdienste, die in den Go Safe-Paketen enthalten ist, bietet Orange nun die vollständige Palette an Cybersicherheitslösungen für Mobiltelefone und Desktops, einschließlich Kindersicherung, als Teil der Produktlinie "Online ochrana" (Online-Schutz) an.

"Die Cybersicherheitslösung ‚Online Ochrana' hat sich seit ihrer Einführung als äußerst erfolgreich erwiesen und schützt unsere Kunden allein auf dem Handy täglich vor über 650.000 Bedrohungen. Durch die Ergänzung der Lösungen ‚Online Ochrana PC' (Online-PC-Schutz) und ‚Online Ochrana Deti' (Online-Kinderschutz) werden wir in der Lage sein, unseren Online-Schutz auf die gefährdetsten Benutzergruppen auszuweiten", erklärte Alexandra Piskunova, Corporate and Brand Reputation von Orange Slowakei. "Als führender Netzbetreiber wollen wir im Kampf gegen Cyberattacken und Kriminalität so proaktiv wie möglich sein. Gemeinsam mit cyan erfüllen und übertreffen wir die Erwartungen unserer Kunden an ein integriertes, benutzerfreundliches und vertrauenswürdiges Cybersecurity-Angebot."

In einem gestaffelten Prozess hat Orange zunächst die führenden mobilen Cybersicherheitslösungen von cyan implementiert, weitere Funktionen und Lösungen wurden daraufhin in mehreren Phasen ergänzt - zuletzt Kinderschutz und PC-Schutz. Die Kinderschutzlösung ermöglicht es Eltern, ihre Kinder bei den ersten Schritten im Internet zu begleiten. Zusätzlich werden die jungen Nutzer vor schädlichen Inhalten geschützt. Mit der Kinderschutz-App, die auf Smartphones, Tablets oder Computern verfügbar ist, erhalten Eltern die Kontrolle über das digitale Leben ihrer Kinder zurück, indem sie z.B. die Bildschirmzeit begrenzen, den Zugang zu ungeeigneten Inhalten regeln und sie vor Cyber-Bedrohungen schützen können. Der PC-Schutz ist eine Lösung, die Windows-Geräte der Kunden vor bösartigen Inhalten wie Phishing, Ransomware und Malware beim Surfen im Internet schützt. Die Lösung umfasst einen Webfilter, der bösartige Webadressen erkennt, sowie Funktionen zur schnellen Überprüfung von Geräten auf Viren.

Markus Cserna, CEO der cyan AG sagte: "Die Einführung der beiden zusätzlichen Lösungen ist ein wichtiger Meilenstein nicht nur für uns, sondern auch für die digitale Sicherheit aller Kunden von Orange in der Slowakei. Orange Slovensko hat nun erfolgreich die gesamte integrierte Cybersecurity-Produktpalette von cyan eingeführt, womit man in der Lage ist, die gesamte Kundenbasis von Orange zu schützen. Sicherheit in großem Maßstab erfordert eine einfach zu bedienende Lösung, die eine große Anzahl von Geräten und deren Nutzer schützen kann - genau darauf sind unsere netzwerkintegrierten Lösungen ausgerichtet. Dies wird durch die Zahlen bestätigt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und werden unseren Partner Orange Slovensko bei der Einführung der Lösungen unterstützen."

Über Orange Slovensko

Orange ist ein führender Anbieter von umfassenden Telekommunikationsdiensten und ist dabei der größte Mobilfunkbetreiber in der Slowakei. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender digitaler Dienste für Haushalte und Unternehmen, die den Kunden das Leben erleichtern und sie motivieren, diese Dienste verantwortungsvoll zu nutzen. Am 30. September 2023 hatte Orange 2,403 Millionen Mobilfunkkunden, 323.000 Festnetz-Internetkunden und 190.000 Digital-TV-Kunden. Das Unternehmen bietet Mobilfunkdienste über ein 2G-Netz, das 99,8 % der Bevölkerung abdeckt, ein 3G-Netz mit einer Höchstgeschwindigkeit von 42 Mbit/s, ein 4G-Netz mit Geschwindigkeiten von bis zu 680 Mbit/s, das 99,1 % der slowakischen Bevölkerung zur Verfügung steht, und ein 5G-Netz mit einer theoretischen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 1.300 Mbit/s. Das Festnetz-Internet von Orange, ob über Glasfaser, DSL oder LTE, ist das erschwinglichste Internet in der Slowakei. Fast 1,8 Millionen Haushalte haben bereits Zugang, während das Glasfasernetz von Orange in 70 Städten der Slowakei zur Verfügung steht und von mehr als 585 Tausend Haushalten genutzt werden kann. Das Unternehmen engagiert sich seit langem im Bereich CSR und Philanthropie. Dies geschieht über die Orange Stiftung, die eine der vertrauenswürdigsten Unternehmensstiftungen in der Slowakei ist. Im Jahr 2023 gewann das Unternehmen den Corporate Responsibility Award in der Kategorie Fair Player in the Market, der jährlich von der Pontis Foundation verliehen wird.

Orange Slovensko gehört zu 100% der Orange Gruppe. Informationen über Orange in der Slowakei finden Sie unter www.orange.sk, www.facebook.com/OrangeSlovensko; www.linkedin.com/company/orangeslovensko/ oder Sie folgen uns auf Twitter: @orange_sk und Instagram: www.instagram.com/orange_svk.

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten.

Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com.

cyan AG Investorenkontakt:

cyan AG

+49 89 71042 2073

ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG

+49 89 88 96 906 17

vera.mueller@better-orange.de

