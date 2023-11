Da hat sich Performance One einiges vorgenommen - ob man auch liefern kann, wird sich noch zeigen müssen: Das Unternehmen will vor allem im Bereich seiner E-Mental-Health-Produkte stark wachsen und den Umsatz deutlich steigern. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Mittelfristplanung hervor. So will Performance One 2027 einen Umsatz von 78 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...