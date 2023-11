Am Samstag hat der BVB die nächste Klatsche in der Bundesliga kassiert: Die Dortmunder verloren gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 und ließen sich damit wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen entgehen. Für die BVB-Aktie geht es daher am Montag recht deutlich bergab. Finanztreff.de analysiert die aktuelle Gemengelage.Die sportliche Leistung des Clubs, welche aktuell hinter den Erwartungen zurückbleibt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...