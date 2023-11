Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH vom 13.11.2023:Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neue 9,5% Anleihe 2023/2028 (ISIN DE000A351XF8/ WKN A351XF) im Volumen von 7,6 Mio. Euro am 15. November 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 14. November 2023 ermöglichen. ...

