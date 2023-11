Emirates bestellt in Dubai 90 Boeing-Grossraumjets in der modernisierten Neuauflage 777X sowie fünf Exemplare vom Typ 787 "Dreamliner".Dubai - Die Erholung des Flugverkehrs von der Pandemie bringt den Flugzeugherstellern wieder mehr Bestellungen auch für grosse Langstreckenjets. Zum Start der Luftfahrtmesse in Dubai bescherte die arabische Fluglinie Emirates dem US-Flugzeugbauer Boeing einen Grossauftrag über 95 Grossraumjets. Insgesamt holte Boeing am Montag Aufträge über 176 Passagierflugzeuge herein.

Den vollständigen Artikel lesen ...