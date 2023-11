Mit den Grenzkontrollen will Berlin irreguläre Zuwanderung und Schleuserkriminalität bekämpfen.Berlin - Berlin verlängert die Grenzkontrollen zur Schweiz. Der Entscheid fiel am Montag vergangener Woche bei einem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten der Bundesländer, wie die deutschen Behörden auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilten. Mit den Grenzkontrollen will Berlin irreguläre Zuwanderung und Schleuserkriminalität bekämpfen, wie es am Montag hiess.

Den vollständigen Artikel lesen ...