DJ Bayer zieht US-Zulassungsantrag für Krebsmittel Aliqopa zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will nach Gesprächen mit der US-Gesundheitsbehörde FDA freiwillig den US-Zulassungsantrag für Aliqopa (Copanlisib) zur Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem follikulärem Lymphom (FL), die mindestens zwei vorherige systemische Therapien erhalten haben, zurückziehen. Die US-Zulassungsbehörde hatte den neuen Arzneistoff in einem beschleunigten Zulassungsverfahren im September 2017 erlaubt. In einer Studie habe die Zugabe von Aliqopa zur Standard-Immunochemotherapie den primären Endpunkt, das progressionsfreie Überleben, nicht erreicht, teilte Bayer mit.

Man prüfe nun die Zugangsmöglichkeiten für derzeitige Aliqopa-Patienten, die positiv auf die Behandlung angesprochen hätten, sowie für diejenigen, deren Arzt die Fortsetzung der Behandlung mit Aliqopa befürworte und für Patienten, für die möglicherweise keine geeigneten alternativen Behandlungen zur Verfügung stünden. Aber das Medikament solle keinen neuen Patienten verschrieben werden.

Der Entscheidung zur damaligen Zulassung lag die Phase-II-Studie namens Chronos-1 zugrunde. Die FDA verlangte, dass der klinische Nutzen durch die Chronos-4-Studie bestätigt wird. Das Studienziel wurde jedoch im Vergleich zur Kontrollstudie der Standard-Immunchemotherapie bei Patienten mit rezidiviertem follikulärem Lymphom verfehlt. Bayer will die Studienergebnisse zeitnah veröffentlichen.

Bayer hatte den Zulassungsantrag von Aliqopa zur Behandlung erwachsener Patienten mit vorbehandeltem Marginalzonenlymphom (MZL), einem Krebs eines Typs weißer Blutkörperchen namens B-Lymphozyten oder B-Zellen, in Europa im Dezember 2021 zurückgenommen. Aliqopa enthält den Wirkstoff Copanlisib und sollte als Infusion (Tropf) in eine Vene verabreicht werden.

November 13, 2023 10:42 ET (15:42 GMT)

