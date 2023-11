DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Zwischenmeldungen zu Aktienrückkaufprogrammen

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/13.11.2023/17:25) - Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 19

Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023 - Zwischenmeldung 1

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 6. November 2023 bis einschließlich 12. November 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 520.000 Stamm- und 38.218 Vorzugsaktien erworben.

Davon wurden 140.000 Stamm- und 38.218 Vorzugsaktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben. Im Zeitraum vom 8. November 2023 bis einschließlich 27. November 2023 wird der Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 unterbrochen. Stammaktien werden in diesem Zeitraum ausschließlich auf Basis von § 71 Absatz 1 Nummer 2 Aktiengesetz zur Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zurückgekauft ("Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023"). Der Rückkauf von Vorzugsaktien aus dem Aktienrückkaufprogramm 2023/ 2025 wird unverändert fortgesetzt.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms Mitarbeiteraktien 2023 wurden vom 8. November 2023 bis einschließlich 12. November 2023 insgesamt 380.000 Stammaktien erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2023/2025

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 06.11.2023 3.155 93,0094 AQUIS (AQEU) 06.11.2023 19.462 93,0317 CBOE Europe (CEUX) 06.11.2023 7.116 93,0397 Turquoise (TQEX) 06.11.2023 10.267 93,0103 Xetra 07.11.2023 8.956 91,6757 AQUIS (AQEU) 07.11.2023 48.307 91,5918 CBOE Europe (CEUX) 07.11.2023 15.797 91,6338 Turquoise (TQEX) 07.11.2023 26.940 91,6061 Xetra 08.11.2023 - - - 09.11.2023 - - - 10.11.2023 - - -

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 06.11.2023 - - - 07.11.2023 728 83,4410 AQUIS (AQEU) 07.11.2023 4.422 83,4026 CBOE Europe (CEUX) 07.11.2023 684 83,1936 Turquoise (TQEX) 07.11.2023 14.166 83,4150 Xetra 08.11.2023 35 83,8000 AQUIS (AQEU) 08.11.2023 1.297 83,6326 CBOE Europe (CEUX) 08.11.2023 2.886 83,4010 Xetra 09.11.2023 171 84,2433 AQUIS (AQEU) 09.11.2023 1.598 84,2516 CBOE Europe (CEUX) 09.11.2023 316 84,1759 Turquoise (TQEX) 09.11.2023 4.915 84,2669 Xetra 10.11.2023 363 82,9880 AQUIS (AQEU) 10.11.2023 1.515 83,0617 CBOE Europe (CEUX) 10.11.2023 47 83,2000 Turquoise (TQEX) 10.11.2023 5.075 83,1063 Xetra

Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 08.11.2023 150.000 92,0157 Xetra 09.11.2023 95.000 92,4774 Xetra 10.11.2023 135.000 91,0734 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2023 11:25 ET (16:25 GMT)