Dass Volkswagen die Kernmarke VW mit umfassenden Reformen endlich wieder auf Kurs bringen will, ist schon seit einer Weile bekannt. Mittlerweile sickern darüber immer mehr Details durch. In der Montagsausgabe des "Handelsblatt" ist zu lesen, dass das Management auch recht drastische Schritte in Angriff nehmen könnte, so sich ansonsten keine Besserung bei Absatzzahlen und Margen einstellen wollen.Anzeige:Insidern zufolge soll das angekündigte Sparprogramm sich grundsätzlich von Einsparplänen aus der Vergangenheit unterscheiden. ...

