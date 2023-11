Wie geht es nächstes Jahr weiter an den Börsen? Die Analysten von Morgan Stanley offenbarten nun, wie sich die Aktienmärkte 2024 entwickeln könnten - das können Anleger erwarten 2023 war ein aufregendes Jahr an den Börsen. Obwohl nach wie vor Krisen wie die Inflation, hohe Zinsen und geopolitische Spannungen herrschten, ging es vor allem im ersten halben Jahr an den Aktienmärkten bergauf. Der Grund lag vor allem in der Begeisterung um künstliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...