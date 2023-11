Starke Nachfrage herrschte beim Frische Seminar Ende Oktober im Frankfurter Frischezentrum. Das breite Obst-Sortiment, die Qualitätsbeurteilung der Früchte inklusive Warenkunde stieß auf sehr hohes Interesse in der Branche. Hinzu kam das Angebot, vor dem Beginn des Tagesseminars eine Führung in einer der "modernsten Großhandelsplätze in Deutschland" zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...