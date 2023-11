Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen beteiligt sich zusammen mit dem Kaufmann Thomas Potrzebski an dem von der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland (HDE) initiierten Pilotprojekt "klimaneutraler Lebensmitteleinzelhandel". So soll der EDEKA-Markt Potrzebski in der Messe-Allee in Leipzig zum ersten klimaneutralen Markt der Unternehmensgruppe...

Den vollständigen Artikel lesen ...