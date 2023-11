Die Kampagne zur Förderung des Apfelkonsums "Passen Sie auf sich auf, so wie Äpfel auf Sie aufpassen" des katalanischen Obstsektorverbandes Afrucat findet zum zweiten Mal in Folge statt und richtet den Fokus verstärkt auf die jüngere spanische Bevölkerung. Foto © FEPEX Straßenvermarktungsaktionen werden auf Universitätsebene an 18...

Den vollständigen Artikel lesen ...