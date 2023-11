Der amerikanische Medizintechniker Atrion Corporation (ISIN: US0499041053, Nasdaq: ATRI) wird am 15. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 2,20 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen (Record day ist der 1. Dezember 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 8,80 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 308,11 US-Dollar (Stand: 13. November 2023) bei 2,86 Prozent. Nach ...

