Entspannungssignale...: Wochenrückblick KW 15-2025: Atempause im Zollkrieg - doch die Märkte bleiben nervös!

Anzeige / Werbung

Handelskonflikt bleibt marktbestimmend - nach einem schwachen Wochenstart sorgt ein Kurswechsel aus Washington für Erleichterung. Besonders Tech-Titel könnten jetzt profitieren.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der internationale Handelskonflikt hat in der vergangenen Woche erneut seine Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen. Vor allem zu Wochenbeginn sorgten die verschärften Zollandrohungen aus Washington für erhebliche Verunsicherung unter den Anlegern, was sich in teils deutlichen Kursverlusten widerspiegelte.

Doch im Verlauf der Woche setzte eine überraschende Gegenbewegung ein: US-Präsident Donald Trump vollzog einen teilweisen Rückzug und kündigte an, gewisse Maßnahmen überdenken zu wollen. Diese Signale wurden an den Märkten umgehend als Entspannung interpretiert und führten zu einer spürbaren Erholung der Kurse.

Quelle: Onvista.de

Die globalen Aktienindizes zeigten sich zunächst erholt, fielen jedoch gegen Ende der Woche wieder zurück. Selbst ein niedriger als erwarteter US-Verbraucherpreisindex konnte den Schwung nicht aufrecht halten, ebenso wie der weitere Kurswechsel am Donnerstag, wo Medienberichten zufolge sollen Smartphones, Laptops und andere elektronische Konsumgüter von den geplanten Zollerhöhungen ausgenommen werden. Diese Entscheidung könnte bereits zu Wochenbeginn für positive Impulse sorgen - insbesondere für technologieorientierte Sektoren, die zuletzt stark unter dem Handelsstreit gelitten hatten.

Peking indes hält an seinen Gegenmaßnahmen fest, und so stehen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt nun mit Zollsätzen von bis zu 145 % auf chinesische und 125 % auf US-Produkte gegenüber - eine Eskalation, die das globale Wachstum ernsthaft gefährden könnte.

Aktienmärkte schwanken - Bondmarkt unter Druck!

Die Anleger begannen, sich vom US-Dollar abzuwenden und suchten Zuflucht in Gold. Gleichzeitig rückte der US-Anleihemarkt in den Fokus: Die steigenden Spannungen könnten auf Liquiditätsprobleme oder Kapitalflucht aus US-Anleihen hindeuten - insbesondere, wenn Länder wie China oder Japan als Reaktion auf Washingtons Zollpolitik beginnen sollten, US-Staatsanleihen zu verkaufen.

Rohstoffe: Kupfer im Comeback und Gold glänzt wie nie zuvor!

Kupfer startete schwach in die Woche und fiel auf rund 8.730,- USD pro Tonne - den tiefsten Stand seit November 2023. Doch mit der überraschenden Zollpause durch Trump setzte eine Erholung ein. Am Freitag notierte Kupfer schon wieder bei rund 9.135,- USD, unterstützt durch Hoffnungen auf eine Deeskalation und die Stabilisierung der chinesischen Nachfrage.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold hingegen ließ sich von den Schwankungen nicht sonderlich beeindrucken. Nach einem kurzen "Schwächeanfall" erklomm das Edelmetall direkt wieder ein neues Allzeithoch von fast 3.245,- USD pro Unze. Eigentlich kaum verwunderlich, denn die Bedingungen für Gold sind ausgesprochen gut:

Die Schwäche des US-Dollars

Die anhaltende Unsicherheit an den Märkten

Die steigende Nachfrage von Zentralbanken, die Gold als sicheren Hafen und Diversifikationsinstrument nutzen

Die wachsende Angst vor einer globalen Rezession

Ausblick: Die Berichtssaison beginnt - bleibt die Volatilität?

Die Quartalsberichtsaison beginnt, mit Ergebnissen aus der Finanz- und Technologiesparte. Hierdurch erhoffen sich Investoren Orientierung durch Unternehmenszahlen, nachdem politische Faktoren zuletzt das Geschehen dominiert haben. Weiterhin im Fokus sollten aber die Entwicklung der US-Zinsen, des US-Dollars und den Aussagen aus Peking und Washington bleiben, die jederzeit für neue Ausschläge sorgen können.

Fazit: Kurze Erleichterung, aber kein Ende in Sicht!

Die 90-tägige Zollpause ist kein "Frieden", sondern lediglich eine "Waffenruhe" in einem globalen Handelskonflikt, dessen Auswirkungen auf Inflation, Wachstum und Unternehmensgewinne weiterhin schwer kalkulierbar sind.

Gold und Kupfer zeigen, wohin die Reise geht: In Richtung Absicherung und selektive Chancen. Wer jetzt investiert, braucht Fingerspitzengefühl und Geduld - denn die nächsten Wochen könnten noch volatil bleiben. Wo sich allerdings schon Investments anbieten könnten, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Es wird eng für den Westen...

Nickel im Fokus: Wenn Indonesien zur OPEC der Batteriewelt wird - ist diese Firma die westliche Antwort!

Nickel trotzt dem Zoll-Schock: Europa wartet mit offenen Armen auf CO2-neutrales Metall! Natürlich belasten die Zölle auch Nickel kurzfristig - doch Europas Industrie lechzt nach CO2-freiem Nickel!

Lesen Sie mehr

GoldMining / Southern Cross Gold

Gold und Kupfer - wertvoll wie nie

Beide Metalle zählen zu den ältesten und wertvollsten der Welt und beide haben die Entwicklung von Zivilisationen stark beeinflusst.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater / Osisko Development

Anleger suchen Schutz im Edelmetall

Gold-ETFs waren im ersten Quartal 2025 so beliebt wie seit rund drei Jahren nicht mehr.

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / Premier American Uranium

Uran könnte knapp werden

Weltweit werden neue Kernkraftwerke gebaut und geplant. Damit steigt die Nachfrage nach Uran.

Lesen Sie mehr

Fury Gold Mines / Tudor Gold

Wohin geht der Goldpreis?

Neben vielen positiven Stimmen, dass der Goldpreis weiter zulegt, gibt es auch negative Stimmen.

Lesen Sie mehr

Mogotes Metals / Meridian Mining

Kupfer, das neue Gold

Ohne Kupfer läuft in vielen industriellen Bereichen nichts und es ist das Metall der modernen Welt.

Lesen Sie mehr

Goldshore Resources / Calibre Mining

Ruhe bewahren und an Gold glauben

Die Geschichte zeigt, dass Zölle und Gegenzölle oft negative Folgen haben. Der Goldpreis könnte jedoch profitieren.

Lesen Sie mehr

Canda Nickel Company / Millennial Potash

Energiewende und Kampf gegen Hunger erfordern Rohstoffe

Zu den größten Herausforderungen heute zählen der Hunger auf der Welt und die Anstrengungen gegen den Klimawandel.

Lesen Sie mehr

MAG Silver / Skeena Gold & Silver

Die Vielfältigkeit des Silbers

Einer der größten Silberverbraucher ist die Elektronikindustrie. Ein besonderer Wachstumstreiber ist die Solarenergie.

Lesen Sie mehr

Rohstoff-Sensation im Anflug

Flucht in Sachwerte: Hier startet das nächste Milliardenprojekt für die energiehungrige Welt!

Krisen, Schulden, Energiewende: Die Welt sucht sichere Häfen und strategische Metalle. In den Anden formt sich jetzt ein Projekt, das genau diesen Nerv trifft - mit voller Hebelwirkung von Anfang an!

Lesen Sie mehr

Gold Royalty / Osisko Gold Royalties

Gold und Gold-Royalty-Unternehmen als wertvolles Anlagevehikel

Gold als Inflationsschutz und als sicherer Hafen ist beliebt. Aber auch Goldminenaktien sind nicht zu verachten.

Lesen Sie mehr

Uranium Royalty / IsoEnergy

Saubere und zuverlässige Energie erfordert mehr Uran

Die Kernenergie gewinnt weltweit an Bedeutung, um den Klimawandel einzudämmen.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, London Metal Exchange, World Gold Council, U.S. Bureau of Labor Statistics, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,US9168961038,XD0002747026,XD0002746952,CA68827L1013,XD0002746044,189388994,191342477,215837033,CA38149E1016,CA13000C2058,CA91702V1013,US82575P1075,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA36117T1003,CA38071H1064,CA38150N1078,CA83056P7157,CA68828E8099,CA89901T1093,CA60041F1018,GB00BR3SVZ18,CA74048R1091,CA6080111025,CA8426851090,CA46500E8678