Bohrkerne sprengen Rekorde...: Radioaktiver Doppelschlag lässt Uran-Legende mutieren! Uran-Adrenalin pur, im Athabaska Becken!

Die weltweite Energiewende beschleunigt sich rasant:?Immer mehr Länder setzen auf CO2-freie Grundlastquellen, um ehrgeizige Klimaziele zu erreichen?- und Uran avanciert dabei erneut zur Schlüsselressource.

denn moderne Reaktorkonzepte verlangen nach hochgradigem, sicher gefördertem Brennstoff, während die Versorgungs- und "ESG'-Standards der Branche gleichzeitig steigen. Genau in dieser Schnittmenge aus dynamischer Nachfrage, technischer Exzellenz und verantwortungsvollem Handeln positionieren sich Explorationsgesellschaften, die heute bereits die hochgradigen Lagerstätten von morgen definieren.

IsoEnergy stößt bei "Durado' auf Mega-Uranmineralisierung - Sommer-Explorationsprogramm bei Ausnahme-Assets im "Athabaska Becken' nimmt weitere Dynamik auf!

Bedeutende Bohrlöcher mit bombastischen Ergebnissen - dafür ist IsoEnergy (WKN: A412Q0) bestens bekannt. Um diesem Ruf zu untermauern, meldet der dynamische Uranmarkt-Player nun die ersten Resultate von seiner Portfolio-Perle "Dorado' im globalen Uran-Hotspot "Athabaska Becken'. Das satte 98.000 Hektar umfassende Projekt betreibt IsoEnergy (WKN: A412Q0) in einem 50/50-Joint-Venture mit Purepoint.

Quelle: IsoEnergy

Daher haben die Begeisterungsrufe wohl gleich doppelt laut durch die hochgradige Weiten Saskatchewans gehallt, als nämlich die Bohrungen PG25-04 und PG25-05 auf dem Ziel "Q48' im südlichen Teil von "Dorado' eine mächtige Uranmineralisierung durchschnitten - mit bis zu sensationellen 79.800 Zählungen pro Sekunde ("Counts per second', "CPS') - und damit einen beeindruckenden Beweis dafür lieferten, dass es sich hier um eine Zone mit einer bedeutenden uranhaltigen Struktur handelt.

Quelle: IsoEnergy

Dass die Bedeutung der Struktur tatsächlich bombastisch sein kann, zeigt sich daran, dass sich die identifizierte Mineralisierung in stark tonhaltigem Grundgestein befindet. Das wiederum ist DER Schlüsselindikator für ein uranhaltiges hydrothermales System, das mit bekannten hochgradigen Lagerstätten im "Athabaska'-Stil übereinstimmt. Und diese Ähnlichkeit unterstreicht "Dorados' außergewöhnliches Entdeckungspotenzial gleich mehrfach.

Umso gespannter verfolgen IsoEnergy (WKN: A412Q0) und Purepoint nun den weiteren Verlauf der mega-erfolgreichen Explorationsarbeiten, in deren Rahmen bereits ein drittes Folgebohrloch im Gange ist, um die mineralisierte Struktur entlang des leitenden Korridors "Q48' in nordöstlicher Richtung weiter zu verfolgen. Zudem sind für das restliche Jahr insgesamt rund 5.400 Bohrmeter in 18 Bohrlöchern geplant, um "Dorados'-Power-Potenzial noch tiefer und weiter auf den grandios mineralisierten Grund zu gehen.

Und sofort die Nächsten Highlights!

Und als ob die jüngsten Volltreffer noch nicht genug Euphorie entfacht hätten, zündet das "Joint-Venture-Duo' direkt den nächsten Booster: Bohrung?PG25-07A - ein couragierter 70 m "Step-out' in nordöstliche Richtung - fraß sich mitten durch die "Nova?Discovery' und schleuderte über eine wuchtige 14 m Strecke im Grundgebirge im Schnitt brachiale 11.100?CPS in die Messgeräte, garniert mit einem schwindelerregenden Spitzenwert von 110.800?CPS!? Damit wächst die mineralisierte Struktur entlang des "Q48'-Korridors nicht nur an Mächtigkeit, sondern offenbart auch das schier grenzenlose Skalierungspotenzial von "Dorado', das nach einer kurzen, wetterbedingten Verschnaufpause im kommenden Winter erneut ins Visier genommen wird, um diese frisch entfachte Hochgrad-Zone noch tiefer und weiter zu "attackieren".

Nicht minder spektakulär geriet der jüngste "Flankenhieb' PG25-06: Nur?rund?20?m nordöstlich der ersten "Nova'-Treffer traf die Sonde gleich mehrfach ins Schwarze - unter anderem 2,3?m mit im Schnitt 1.040?CPS (Peak?2.600?CPS) im Sandstein direkt an der Diskordanz, flankiert von weiteren hochradioaktiven Linsen im darunterliegenden Grundgebirge. Damit demonstriert der Bohrkern eindrucksvoll, dass die urangesättigte Struktur nicht nur an Mächtigkeit zulegt, sondern sich auch in Richtung Oberfläche fortsetzt, was dem Duo IsoEnergy (WKN: A412Q0)/Purepoint zusätzliche Angriffspunkte für weitere "Step-outs' liefert.

Quelle: IsoEnergy

Schon zuvor hatte PG25-05 die Messlatte überirdisch hochgelegt: Die im "Q48'-Korridor niedergebrachte Bohrung schmetterte wuchtige 79.800?CPS ins Szintillometer und bestätigte damit, dass sich innerhalb der "Nova'-Trendzone mehrere ultrahochgradige "Süßspots' verstecken, die nur darauf warten, im kommenden Winterprogramm weiter freigelegt zu werden.

Alle Augen auf das "Athabaska Becken'-Portfolio!

Parallel zu den sehr vielversprechenden Ergebnissen bei "Dorado' lässt IsoEnergy (WKN: A412Q0) die Bohrer für das Sommer-Explorationsprogramm auf seinen Portfolio-Perlen "Larocque East' und "Hawk' im östlichen Teil des "Athabaska Beckens' warmlaufen. Dort sollen insgesamt 24 Diamantbohrlöcher fette 11.000 Bohrmeter zurücklegen und damit an die grandiosen Bohrerfolge aus dem vorangegangenen Winterprogramm fortführen.

Denn bei den dabei zurückgelegten rund 6.400 Bohrmetern entlang des mächtigen "Larocque'-Trends, der die mega-mineralisierte "Hurricane'-Lagerstätte mit phänomenalen 48,6 Millionen Tonnen mit einem unglaublichen U3O8-Gehalt von 34,5% in der Kategorie "Angezeigt' und satten 2,7 Millionen Tonnen mit 2,2% U3O8 in der Kategorie "Abgeleitet' beherbergt, konnten unter anderem sensationelle 3.100 CPS über 0,5 m und bis zu 625 CPS südlich der "Hurricane'-Lagerstätte zutage gefördert werden.

Quelle: IsoEnergy

Im Detail wird IsoEnergy (WKN: A412Q0) sein Sommer-Explorationsprogramm 2025 insgesamt 20 Bohrungen bei "Larocque East' umfassen, die nicht nur die Erfolge aus dem Winter weiterverfolgen soll, sondern auch auf eine Ressourcenerweiterung bei "Hurricane' und mögliche weitere regionale Entdeckungen zielt.

Zudem rückt IsoEnergy (WKN: A412Q0) die Zielgebiete "D', "2' und "8' östlich von "Hurricane' in sein Explorationsvisier. Dort nämlich hatte es mit 6.200 CPS über 0,5 m im Bohrkern die bisher stärkste Radioaktivität außerhalb des Hauptmineralressourcengebiets durchschnitten. Weitere Bohrungen sind zudem für die Zielgebiete "E', "F' und "K' geplant, wo im Laufe der Winterbohrungen ebenfalls sehr vielversprechende Ergebnisse zutage gefördert wurden.

Quelle: IsoEnergy

?

Ein weiteres Augenmerk wird IsoEnergy (WKN: A412Q0) auf das Projekt "Hawk' richten. Hier sollen 3.400 Bohrmeter mit vier Bohrlöchern zurückgelegt werden. Der Explorationsfokus liegt dabei auf dem Anpeilen übereinstimmender elektromagnetische Leiter und Geschwindigkeitsanomalien der "Ambient Noise Tomography' ("ANT') entlang eines 12 km langen und bisher kaum bebohrten aussichtsreichen Korridors.

Denn im Winter wurden bei "Hawk'-Strukturen mit Alterationen und breiten Zonen mit erhöhter Radioaktivität durchschnitten, die für diskordanzgebundene Uranlagerstätten typisch sind. Genauer gesagt, stieß Bohrung HK23-05A dort auf fette 168 Parts per million (ppm) über 2,0 m, einschließlich 511 ppm über 0,5 m unmittelbar oberhalb der Diskordanz.

HK23-08, das die Diskordanz etwa 90 m weiter östlich durchteufte, lieferte satte 27 ppm über 5,0 m im Basalsandstein, einschließlich 99 ppm ebenso über 0,5 m.

Quelle: IsoEnergy

Insgesamt setzt IsoEnergy (WKN: A412Q0) also alle verfügbaren Hebel kräftig in Bewegung, um seine exklusive Explorationspipeline im gesamten östlichen "Athabaska Becken' noch entschlossener voranzutreiben. Dabei lässt sich der Uranmarkt-Durchstarter auch nicht von den in Saskatchewan wütenden Waldbränden abhalten und führt das Bohrprogramm deshalb zunächst mit einer Übung von Points North aus durch, um bestens vorbereitet durchstarten zu können, sobald sich die Bedingungen verbessern. Dann nämlich wird auch ein zweites Bohrgerät auf "Larocque East' zum Einsatz kommen.

Auch finanziell auf dem Vormarsch!

Während in Sachen Explorationen alle Maschinen auf vollen Touren (an)laufen, rüstet IsoEnergy (WKN: A412Q0) auch finanziell enorm auf. Dazu gehört beispielsweise der sehr erfolgreiche Abschluss einer "Bought Deal'-Finanzierung. In deren Rahmen konnte sich IsoEnergy kaum vor dem Ansturm der Investoren retten, wodurch sage und schreibe 51,215 Mio. CAD in die Kasse des Unternehmens flossen, für den Verlauf von 5.121.500 Stammaktien zu je 10,- CAD.

Davor hatte IsoEnergy (WKN: A412Q0) den Start eines "At-The-Market Equity'-Programms angekündigt. Im Rahmen einer Vereinbarung mit den erfahrenen Finanzdienstleistern Virtu Canada Corp. und Virtu Americas LLC, kann der dynamische Uranmarkt-Player von Zeit zu Zeit bis zu 75 Mio. CAD an Stammaktien über seine beiden Vertreter ausgeben. Kein Zweifel, dass dieses zusätzliche Finanzierungsinstrument für noch mehr Explorationspower und zudem für ein Höchstmaß an Flexibilität sorgt.

Nachhaltigkeit geht vor!

Flankierend zu den finanziellen Erfolgen und Explorations-Highlights, hat IsoEnergy (WKN: A412Q0) seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und damit ein weit sichtbares Ausrufezeichen hinter sein beeindruckendes Engagement für verantwortungsvolles Wachstum gesetzt.

Zu den Höhepunkten in Sachen Sustainability zählt ohne Zweifel, dass keine nennenswerten Umweltvorfälle verzeichnet wurden. Ebenso ist hervorzuheben, dass grundlegende Umweltstudien bei "Larocque East' angestoßen wurden um zukünftige Genehmigungen und Projektdesigns mit speziellem Fokus auf die Minimierung ökologischer Auswirkungen gezielt zu steuern. Zudem wurde die erste unabhängige?Inspektion des Grundstücks "Larocque' East durch die Ya'thi Néné Lands and Resources Community Land Technician abgeschlossen, ohne dass Bedenken geäußert wurden.

Nicht zuletzt blieb der Anteil indigener Bevölkerung an der Belegschaft mit 63% bei "Matoush' und 36% bei "Larocque East' weiterhin sehr hoch.

Quelle: IsoEnergy

Insgesamt ist IsoEnergy (WKN: A412Q0) damit auch hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsziele bestens aufgestellt, um seinen Wachstumspfad hin zu einer potenziellen kurzfristige Produktion weiterhin mit voller Kraft zu beschreiten. Das gilt natürlich auch für die Erfolge bei der Sanierung aller aktiven Explorationsstandorte, die Optimierung der Abfallentsorgungspraktiken, die erhebliche Verbesserung der Wassereffizienz und die Verringerung der Emissionen in der Mine "Tony M' durch gezielte Infrastrukturverbesserungen.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-new-drill-targets-at-hurricane-and-further-preparation-for-restart-of-tony-m/

Fazit: Auf der Überholspur bleiben und das Bedeutende anpeilen!

IsoEnergy (WKN: A412Q0) schaltet einen Gang höher?-?und hat alles, was es für die Überholspur braucht. Die jüngsten Bohrerfolge bei "Dorado' liefern eindrucksvoll den Beweis, dass hier ein herausragendes Uran-Vorkommen heranwächst. Gleichzeitig legt das Sommerprogramm im "Athabasca Becken' dank der starken Winterresultate den Grundstein für weitere Ressourcenzuwächse auf "Larocque?East', den vielversprechenden Greenfield-Zielen und "Hawk'.

Mit prall gefüllter Kasse von 46,1?Mio.CAD Cash und 35,1?Mio.CAD in handelbaren Wertpapieren kann IsoEnergy (WKN: A412Q0) seine Exploration offensiv vorantreiben - und bei sich bietenden Chancen blitzschnell zugreifen. Gleichzeitig treibt das Unternehmen ehrgeizige "ESG'-Meilensteine entschlossen voran - getragen von einem hochqualifizierten Team und enger Partnerschaft mit den Communities vor Ort.

IsoEnergy (WKN: A412Q0) verbindet erstklassige Projekte, starke Kassenlage und konsequentes Nachhaltigkeits-Commitment zu einem explosiven Wachstumscocktail. Wer an das Comeback der Uranbranche glaubt, findet hier einen Akteur, der bestens positioniert ist, um das Bedeutende nicht nur anzupeilen, sondern zu erreichen.

Quellen: IsoEnergy, eigener Research

