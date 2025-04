Risiko kehrt zurück...: Wochenrückblick KW 17-2025: Zwischen Hoffnung und Vorsicht!

Anzeige / Werbung

Nach Wochen der Nervosität und Unsicherheit kehrte in der abgelaufenen Handelswoche wieder etwas mehr Risikofreude an die globalen Aktienmärkte zurück.

Donald Trump deutete überraschend an, die Strafzölle auf chinesische Waren deutlich senken zu wollen, was die Sorgen über eine weitere Eskalation im Handelsstreit vorerst milderte. Zusätzlich beruhigte er die Märkte, indem er klarstellte, dass er keine Pläne habe, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen - ein Szenario, das zuletzt Ängste vor einer politischen Destabilisierung der US-Notenbank geschürt hatte.

Getragen von diesen positiven Signalen erlebten insbesondere US-Technologiewerte eine kräftige Rallye, während auch europäische Aktien von starken Unternehmenszahlen profitieren konnten.

Die Volatilität, gemessen am VIX-Index, ging spürbar zurück und bewegte sich zuletzt wieder auf dem Niveau von Anfang April bei 26,7 Punkten. Auch wenn die Zukunft weiter viele Unsicherheiten birgt, konnten die Anleger zumindest vorübergehend etwas aufatmen.

Auf dem Anleihemarkt blieb die Stimmung dagegen deutlich gedämpfter. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen verharrte bei 4,274 %. Das zeigt: Während Aktienanleger auf Entspannung setzen, bleiben Bond-Investoren skeptisch und warten auf konkrete Ergebnisse aus den laufenden Handelsverhandlungen zwischen Washington und Peking.

Rohstoffe: Gold glänzt - Kupfer zeigt sich volatil!

Die Entwicklung am Rohstoffmarkt spiegelte das fragile Stimmungsbild wider. Gold erreichte im Wochenverlauf ein neues Rekordhoch von rund 3.500,- US-Dollar pro Unze, angetrieben von der Sorge, Trump könnte doch noch versuchen, die Fed-Spitze politisch unter Druck zu setzen. Als sich diese Ängste gegen Ende der Woche wieder legten und die Hoffnungen auf ein Entschärfen des Handelsstreits wuchsen, gab Gold leicht nach. Dennoch bleibt das Edelmetall mit einem Jahresplus von 25 % eines der besten Investments des Jahres 2025, getragen von massiven ETF-Zuflüssen und einer anhaltend hohen Kaufnachfrage der Zentralbanken.

Kupfer zeigte sich zunächst freundlich: Der Preis stieg an der London Metal Exchange auf über 9.380,- US-Dollar pro Tonne, unterstützt von Spekulationen auf eine Entspannung im Handelskonflikt. Doch die Aufwärtsbewegung war nicht von Dauer. Zum Wochenschluss hin belasteten Nachfragesorgen und ein erstarkender US-Dollar den Industriemetallpreis, sodass ein Teil der Gewinne wieder abgegeben wurde.

Das neue Kräfteverhältnis: Aktienmärkte sortieren sich neu!

Die Planeten am Finanzmarkt haben sich in der vergangenen Woche gewissermaßen neu ausgerichtet. Seit Dienstag erholen sich die Aktienindizes wieder, getragen von einer Kombination positiver Faktoren: erneuerten Hoffnungen auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen, sinkender Volatilität, fallenden Anleiherenditen infolge wachsender Erwartungen an eine Lockerung der Fed, soliden makroökonomischen Indikatoren und insgesamt robusten Unternehmenszahlen. Trotz dieser positiven Impulse bleibt das Gleichgewicht zerbrechlich - doch vorerst hält die Rallye.

Fazit und Ausblick: Hoffnung ja, Entwarnung nein!

In der neuen Handelswoche stehen zahlreiche entscheidende Daten an: Am Mittwoch werden die BIP-Zahlen für das erste Quartal aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone veröffentlicht, ebenso die erste Schätzung zur Inflation in Deutschland für April sowie der US-PCE-Preisindex für März. Am Donnerstag tagt die Bank of Japan, von der erwartet wird, dass sie ihren aktuellen Kurs beibehält. Der Wochenausklang bringt dann am Freitag den heiß erwarteten US-Arbeitsmarktbericht.

Auch die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren: In den USA präsentieren Schwergewichte wie Visa, Microsoft, Meta, Apple, Amazon und Eli Lilly ihre Zahlen. In Europa stehen unter anderem Schneider Electric, Novartis, Airbus, TotalEnergies und UBS im Fokus. Die kommenden Tage könnten also für kräftige Impulse an den Börsen sorgen - in beide Richtungen.

Auch wenn sich die Aktienmärkte in der abgelaufenen Woche von ihrer freundlicheren Seite zeigten, bleibt das Umfeld herausfordernd. Die Risikobereitschaft ist fragil und hängt stark vom Fortgang der US-chinesischen Handelsgespräche sowie den geldpolitischen Signalen aus Washington ab.

Anleger sollten daher trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin auf eine ausgewogene Risikostrategie setzen - und auf plötzliche Wendungen vorbereitet sein. Einiges Potenzial sehen wir in Rohstoffen und vor allem Rohstoffaktien. Woraus wir dieses Ableiten, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

