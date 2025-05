Pures Wachstum...: Silber-Riese im Aufbruch: Mit Vollgas zur Rekordproduktion - und der nächste Turbo zündet gerade!

Anzeige / Werbung

Mexiko öffnet wieder die Tore für den Bergbau - und Endeavour Silver startet voll durch! Rekordproduktion, Mega-Übernahme und die Silber-Rally im Blick: Eine Aktie mit Highflyer-Potenzial!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in Mexiko herrscht wieder Aufbruchsstimmung, aus der eine neue Silber-Ära entstehen sollte! Der globale Silbermarkt steht an einem entscheidenden Wendepunkt - und Mexiko ist dabei, seine historische Rolle als führende Minen-Nation zurückzuerobern. Nach Jahren politischer Unsicherheit unter der AMLO-Regierung, in der neue Konzessionen eingefroren und ein offenes Misstrauen gegenüber dem Bergbau geäußert wurde, kehrt mit Präsidentin Claudia Sheinbaum immer mehr Vertrauen zurück. Die Zeichen stehen auf Öffnung: Bereits im Januar 2025 wurden erste neue Genehmigungen für Untertage-Projekte erteilt, die neue Regulierungen sollen bis Juni folgen - und sogar der lange befürchtete Bann gegen Tagebauminen scheint vom Tisch zu sein.

Mexiko, der schlafende Silber-Gigant erwacht wieder mit Volldampf!

Als weltgrößter Silberproduzent und Top-Ten-Nation bei der Goldförderung besitzt Mexiko nicht nur eine beeindruckende Rohstoffbasis, sondern auch ein jahrhundertelanges Erbe ausländischer Investitionen und moderner Minentechnologie. Kein Wunder also, dass die Stimmung dreht: Innerhalb weniger Monate wurden gleich drei mexikanisch fokussierte Explorer aufgekauft - darunter Schwergewichte wie Gatos Silver, SilverCrest und MAG Silver. Die großen Fusionswellen zeigen: Jetzt geht es um Positionierung - wer nicht investiert ist, droht, den nächsten Run zu verpassen.

Silber hinkt Gold (noch) hinterher - doch genau das birgt massives Aufhol-Potenzial!

Während Gold dieses Jahr bereits beeindruckende rund +25?% zulegen konnte, kommt Silber bisher "nur" auf etwa +13?%. Ein historisch extrem hohes Gold-Silber-Verhältnis (aktuell 99:1) deutet auf eine überfällige Umkehr hin - und auf eine bevorstehende Phase, in der Silber deutlich stärker performen dürfte. Gerade Produzenten mit Gold als Beiprodukt wie Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) - profitierenjetzt doppelt: Sie sichern sich Top-Preise beim Gold und stehen gleichzeitig in den Startlöchern für die nächste große Silber-Rallye.

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) - einer der spannendsten Herausforderer in einem Land, das wieder durchstartet!

Inmitten dieses explosiven Gemenges aus geopolitischem Wandel, steigenden Metallpreisen und wachsender strategischer Nachfrage nach Edel- und Industriemetallen sticht ein Unternehmen ganz besonders hervor: Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N)! Der dynamische Produzent mit Premium-Assets in Mexiko und einer glasklaren Wachstumsstrategie meldet für Q1/2025 nicht nur Rekordzahlen, sondern katapultiert sich mit geschickten Übernahmen und der baldigen Inbetriebnahme eines weiteren Hochkaräters ("Terronera') in die nächste Produktionsliga.

Was das konkret bedeutet, warum Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) gerade jetzt die ideale Hebelwirkung entfaltet - und weshalb Anleger dieses Unternehmen jetzt auf dem Radar haben sollten, lesen Sie hier.

Endeavour Silver mit Power-Produktion im ersten Quartal 2025!

Über 1,2 Millionen Unzen Silber und satte 8.338 Unzen Gold, oder anders ausgedrückt, 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) - das sind die sensationell guten Zahlen, die Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) jetzt für seine Produktion im ersten Quartal 2025 veröffentlicht hat.

Befeuert von Effizienz, Beständigkeit und einer unwiderstehlichen Dynamik, spiegeln die Produktionsergebnisse auch die feste Entschlossenheit des Silbermarkt-Duschstarters wider, sein selbstgestecktes Ziel von etwa 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber, 30.500 bis 34.000 Unzen Gold und damit in Summe eine Silberäquivalent-Produktion von satten zwischen 7,0 und 7,9 Millionen Unzen in diesem Jahr mindestens zu erreichen, wenn nicht gar zu übertreffen.

Der erste wichtige Schritt dahin ist mit den superguten Zahlen aus Q1-2025 in jedem Fall gemacht. Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) mexikanische 1A-Assets "Guanaceví' und "Bolañitos' lieferten hierfür eine phänomenale Performance, mit etwas mehr als 1,015 Millionen Unzen Silber und 3.989 Unzen Gold respektive 190.466 Unzen Silber und 4.349 Unzen Gold.

Quelle: Endeavour Silver

Ebenso bärenstark wie die Produktion fielen auch die Finanzergebnisse aus. Durch den Verkauf von fantastischen rund 1,224 Millionen Unzen Silber und 8.538 Unzen Gold flossen nämlich fette 63,5 Mio. USD in die Kassen des Unternehmens, bei einem durchschnittlich realisierten Preis von fantastischen 31,99 USD pro Unze Silber und 2.903,- USD pro Unze Gold.

Grandios im Cash!

Mit einem operativen Cashflow aus seinem Minenbetrieb von 8,3 Mio. USD legt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) eine sehr solide Leistung hin. Das alles wird flankiert von relativ niedrigen "All-in'-Kosten von 24,48 USD pro Unze. Fett im Fluss war im ersten Quartal 2025 auch Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) Liquidität, die mit 64,7 Mio. USD inklusive 14,8 Mio. USD an Working Capital einen verlässlichen Finanzstrom bildet.

Währenddessen stiegen die Explorationskosten etwas, vor allem, weil Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) bei der Erkundung seines "Pitarrilla'-Projekts mehrere Gänge hochgeschaltet hat. Schließlich könnte das mexikanische Ausnahme-Asset als eines der größten unerschlossenen Silberprojekte der Welt, der nächste Wachstumsturbo für den dynamischen Silbermarkt-Player zünden.

Übernahme von kolossalem Kupferprojekt "Huachocolpa' markiert nächsten Wachstumsschritt!

Zum Thema "Mit Turbogeschwindigkeit auf die Überholspur" passt auch der Abschluss der Übernahme von Minera Kolpa. Damit nämlich geht das peruanische Mega-Projekt "Huachocolpa UNO' in Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) Portfolio-Perlen-Sammlung über.

Quelle: Endeavour Silver

"Huachocolpa Unos' geballte Produktionspower umfasste im letzten Jahr sensationelle 5,1 Millionen Unzen Silberäquivalent (2,0 Millionen Unzen Silber, 19.820 Tonnen Blei, 12.554 Tonnen Zink und 518 Tonnen Kupfer). In Q1 diesen Jahres wurden bereits satte rund 1,2 Millionen Unzen Silberäquivalent (567.269 Unzen Silber, 5.302 Tonnen Blei, 3.416 Tonnen Zink und 72 Tonnen Kupfer) hergestellt, was eindrucksvoll unterstreicht, wie hell diese Projekt-Perle in Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) erlesenem Portfolio auch künftig glänzen wird.

Das gilt umso mehr, als "Huachocolpa Uno' aktuell über eine grandiose Verarbeitungskapazität von 1.800 Tonnen pro Tag verfügt. Der nächste Wachstumsschritt unter dem neuen Besitzer wird die Erweiterung auf täglich 2.500 Tonnen, geplant für das dritte Quartal 2025 darstellen, wofür bereits eine Umweltgenehmigung vorliegt.

Für diesen lukrativen Deal legte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) insgesamt 145 Mio. USD auf den Tisch, bestehend aus 80 Mio. USD in bar und 65 Mio. USD in Stammaktien. Wohlgemerkt produziert dieses grandiose peruanische Asset seit über einem Vierteljahrhundert ununterbrochen Silber, Blei, Zink und Kupfer. Schaut man auf den globalen und stetig steigenden Heißhunger auf diese Metalle und einem gleichzeitig drohenden strukturellen Defizit, wird schnell klar, wie mächtig das Wachstums- und Monetarisierungspotenzial von "Huachocolpa Uno' ist und wie steil es Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) weiter nach oben katapultieren kann - nicht zuletzt auch, weil gleichzeitig zum Kauf des peruanischen Power-Projekts ein Kupfer-"Stream' im Wert von 35 Mio. USD mit Versamet Royalties Corporation abgeschlossen wurde.

Außerdem konnte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) zum Ende des ersten Quartals des laufenden Jahres auch eine "Bought-Deal'-Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 50 Mio. USD sehr erfolgreich abschließen. Dieser frische Finanzfluss soll teilweise für den Kauf aller ausstehenden Aktien von Minera Kolpa verwendet werden und auch dafür, ein vielversprechendes Explorationsprogramm bei "Huachocolpa Uno' finanzieren, mit Fokus auf die Definition der jüngsten Explorationsentdeckungen in der Nähe der Mine. Wie sehr sich diese Investitionen auszahlen können, zeigt allein schon die Aussicht darauf, dass am Ende der Arbeiten eine bemerkenswerte Erweiterung der bekannten Mineralisierung und die Veröffentlichung einer Ressourcenschätzung stehen könnten.

Konzentration auf Beständigkeit und Wachstumsdynamik!

Die fantastischen strategischen, finanziellen und Produktionserfolge ordnet Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) CEO Dan Dickson so ein:

"Mit dem Abschluss eines sehr starken und ereignisreichen Q1-2025 haben wir wieder einmal eindrucksvoll unterstrichen, dass wir strategisch ebenso wie operativ bestens aufgestellt sind, um diese Dynamik, zusammen mit der Konzentration auf eine beständige, effiziente Leistung, für weitere wichtige Wachstumsschritte in den kommenden Quartalen zu nutzen. Dazu gehört natürlich auch "Terronera' in Produktion zu bringen. Mit der Nassinbetriebnahme Anfang Mai und damit der Prüfung der Funktion, der Leistung der Ausrüstung und Systeme unter Betriebsbedingungen, haben wir bereits den nächsten wichtigen Meilenstein erreicht, vor allem, weil die Leistung die Planungserwartungen voll erfüllt wurden. Der nächste Schritt wird nun darin bestehen, die Beschickungs- und Betriebszeiten zu erhöhen und letztlich auch die Produktion auf den vollen Durchsatz zu steigern. Umso gespannter sind wir auf die nun folgenden Phasen und Fortschritte und werden hierüber regelmäßig berichten."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-terronera-will-double-production-and-half-the-costs/

Fazit:

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) zündet gleich mehrere Raketenstufen auf seinem Wachstumskurs - und jede einzelne davon verspricht Anlegern massives Aufwärtspotenzial. Die Q1-Zahlen 2025 sind ein eindrucksvolles Statement: Mit über 1,2 Mio. Unzen Silber und mehr als 8.000 Unzen Gold setzt das Unternehmen nicht nur seine Produktionsziele souverän um, sondern untermauert auch seine Rolle als einer der dynamischsten Player im Silbermarkt. Die niedrig gehaltenen Produktionskosten und der starke Cashflow sind dabei ebenso überzeugend wie die strategischen Schachzüge im Hintergrund.

Die Übernahme des peruanischen Multi-Metall-Bollwerks "Huachocolpa UNO' markiert nicht nur den Eintritt in eine neue Rohstoffliga - sie sichert auch Zugang zu essenziellen Industriemetallen wie Kupfer, Zink und Blei, deren Preise im Zuge der Energiewende weiter anziehen dürften. Gleichzeitig bringt das Projekt stabile Produktion, gewaltige Erweiterungspotenziale und einen bereits aktivierten Wachstumsturbo mit: Die geplante Erweiterung auf 2.500 Tonnen Tageskapazität und ein 35 Mio. USD schwerer Kupfer-Stream sprechen hier eine klare Sprache.

Und als wäre das nicht schon genug, steht mit der Inbetriebnahme von "Terronera' der nächste Meilenstein unmittelbar bevor - ein potenzieller Gamechanger, der die Produktionsbasis nochmals signifikant erhöht und die Kosten signifikant senkt. Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) baut nicht nur auf bewährte Assets, sondern setzt mit gezielter Exploration, strategischen Zukäufen und solider Finanzierung auf nachhaltige Skalierbarkeit.

Wer noch nicht investiert ist, läuft Gefahr, den Kursen bald nur noch hinterherlaufen zu können. Mit Produktionserfolg, Cashflow-Stärke, strategischer Weitsicht und gewaltigen Hebeln im Rücken ist Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) auf bestem Weg, sich an die größeren Produzenten der Branche anzuschicken.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Endeavour Silver, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Endeavour Silver, Intro-Bild: stock.adobe.com

