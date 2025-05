High-Grade. Low-Cost: Eine Weltklasse-Investition mit enormem Potenzial

Anzeige / Werbung

Für Investoren, die nach einer stabilen, hochprofitablen und wachstumsorientierten Gelegenheit im Gold- und Silbersektor suchen, ist Skeena Gold & Silver ein unvergleichliches Angebot

Liebe Leserinnen und Leser,

Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) ist ein dynamisches kanadisches Bergbauunternehmen mit klarer Vision: Die Wiederbelebung zweier der hochgradigsten historischen Minen Kanadas - Eskay Creek und Snip - im legendären Golden Triangle in British Columbia. Diese Region zählt zu den weltweit ertragreichsten Bergbaugebieten, mit enormem Aufwärtspotenzial für moderne Gold- und Silberförderung.

Mit der abgeschlossenen Definitiven Machbarkeitsstudie (DFS) hat Skeena ein Ausrufezeichen gesetzt:

4 ,6 Millionen Unzen Goldäquivalent in hochgradiger Tagebau-Reserve (3,6 g/t AuEq)

2 Milliarden CAD Nachsteuer-NPV (5%)

43 % IRR - überdurchschnittliche Kapitalrendite

Nur 1,2 Jahre Amortisationsdauer (bei konservativen Gold- & Silberpreisen von $1.800/$23 je Unze)

Skeena treibt das Eskay-Creek-Projekt mit Hochdruck in Richtung Produktionsstart - der Baufortschritt ist 2024 bereits weit vorangeschritten.

Darüber hinaus kontrolliert Skeena über 170.000 Hektar im Golden Triangle - das drittgrößte Landpaket in der Region, direkt hinter Branchengrößen wie Newmont und Teck. Dieses Explorationspotenzial bietet Anlegern nicht nur eine starke Projektpipeline, sondern auch langfristige Chancen auf substanzielle Wertsteigerung.

In einer Welt, in der Investitionsmöglichkeiten oft mit Unsicherheiten behaftet sind, hebt sich Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER). als ein außergewöhnliches Investment hervor. Mit einem klaren Fokus auf das Flaggschiffprojekt Eskay Creek, präsentiert Skeena eine Kombination aus einzigartigen geologischen Vorteilen, beeindruckender Produktionsplanung und einer soliden Finanzierung - all das verpackt in einem der vielversprechendsten Gold- und Silberprojekte unserer Zeit.

Das Flaggschiffprojekt: Eskay Creek

Im Zentrum von Skeenas Strategie steht das Projekt Eskay Creek (SK Creek). Dieses Gebiet ist alles andere als gewöhnlich. Es handelt sich um eine ehemalige Untertagemine, die bis 2008 von Barrick Gold betrieben wurde. Die geologische Bedeutung von Eskay Creek ist enorm - weltweit gilt es als das Erzvorkommen mit dem höchsten Goldgehalt. Die Erzqualität war so hoch, dass in den Anfangsjahren keine Aufbereitungsanlage benötigt wurde, das Erz wurde direkt verschifft.

Durchschnittlicher Goldgehalt: 45 Gramm pro Tonne

Durchschnittlicher Silbergehalt: Über 2000 Gramm pro Tonne

Diese Werte sind außergewöhnlich und nahezu unerreicht in der Bergbauindustrie. Der damals gesetzte Cutoff-Gehalt lag bei 15 Gramm pro Tonne, was die hohe Rentabilität der Lagerstätte unterstreicht.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Ein bekanntes Zitat von Walter Coles, dem Executive Chairman von Skeena, lautet:

"Der beste Ort, um eine neue Mine zu finden, ist im Schatten und unter den Kopfgerüsten einer alten Mine."

Genau diesem Prinzip folgend, hat Skeena seit 2017 das Projekt aggressiv vorangetrieben. Über 200.000 Meter wurden gebohrt, um eine Reserve von 4,6 Millionen Unzen Goldäquivalent zu definieren. Die Veröffentlichung mehrerer technischer Berichte hat das Vertrauen in das Projekt weiter gestärkt.

Innovativer Ansatz - Offener Tagebau statt Untertagebau

Während Eskay Creek historisch, als Untertagemine betrieben wurde, verfolgt Skeena einen bahnbrechenden Ansatz: Der Abbau erfolgt künftig im offenen Tagebau. Dies ermöglicht eine effizientere und kostengünstigere Förderung bei gleichzeitig hoher Erzqualität. Die anfängliche Produktionsphase sieht eine Förderung von 450.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr in den ersten fünf Jahren vor.

Mit einem Durchschnittsgehalt von 5,5 Gramm pro Tonne zählt Eskay Creek zu den hochgradigsten Tagebauminen weltweit. Diese außergewöhnliche Qualität führt zu erstklassigen wirtschaftlichen Kennzahlen:

Produktion: 450.000 Unzen Goldäquivalent jährlich (Jahre 1-5)

Cashflow: 941 Millionen USD nach Steuern pro Jahr (Jahre 1-5)

Betriebskosten: Am unteren Ende der Branchenkostenkurve

Quelle: Unternehmenspräsentation

Dieser Cashflow ist beeindruckend - er spricht für sich und zeigt, dass Skeena nicht nur ein weiteres Bergbauprojekt ist, sondern eine echte Cash-Maschine. Auch der Silberanteil ist erheblich und bietet eine zusätzliche Wertschöpfung für Investoren.

Im Herzen des Golden Triangle - Mit starken Partnern an der Seite

Das Projekt befindet sich im "Golden Triangle" im Nordwesten von British Columbia, einer Region, die für ihr enormes geologisches Potenzial bekannt ist. Skeena ist in Vancouver ansässig, während der Zugang zum Projekt über einen einstündigen Flug nach Terrace und eine anschließende fünfstündige Fahrt erfolgt.

In dieser Region sind mehrere Weltklasse-Bergbauprojekte angesiedelt, darunter Betriebe von Unternehmen wie Teck und Newmont. Die Nähe zu diesen Giganten unterstreicht die Attraktivität und das Potenzial des Standorts.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Zusammenarbeit mit der Tahltan Nation

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) ist die Kooperation mit der indigenen Gemeinschaft der Tahltan Nation, auf deren Territorium das Projekt liegt. Die Tahltan betrachten sich selbst als "Mining Nation" und sind sich der sozioökonomischen Bedeutung des Bergbaus bewusst. Sie sind erfahrene Geschäftspartner, mit denen Skeena eine hervorragende Beziehung pflegt.

Bemerkenswert ist, dass Skeena die erste "Section 7 Agreement" in Kanada vorweisen kann - das bedeutet, dass die Tahltan Nation als erste indigene Regierung in Kanada ihre Zustimmung zur Projektgenehmigung gemeinsam mit der Provinz British Columbia erteilt hat.

Derzeit befindet sich Eskay Creek im Umweltbewilligungsverfahren. Der erste Antrag wurde im August des Vorjahres eingereicht, und nach der Bearbeitung wird eine überarbeitete Version im April eingereicht. Die vollständige Genehmigung wird für das vierte Quartal dieses Jahres erwartet - ein entscheidender Meilenstein und ein wesentlicher Katalysator für den Aktienkurs.

Die politische Landschaft in British Columbia unterstützt das Projekt ebenfalls. Im Februar dieses Jahres kündigte der Premierminister von BC an, 18 Projekte zu beschleunigen, um negative Auswirkungen der US-Zölle auf Kanada abzufedern. Eskay Creek steht dabei ganz oben auf der Liste, was zeigt, wie wichtig und unterstützt dieses Projekt ist.

Darüber hinaus erhielt Skeena bereits im vergangenen Sommer Genehmigungen für erste Bauarbeiten, sodass mit dem endgültigen Genehmigungsbescheid im vierten Quartal rund 30 % des Baufortschrittes erreicht sein werden.

High-Grade. Low-Cost. Maximale Wertschöpfung.

Ein großer Vorteil von Eskay Creek ist, dass es sich um ein bereits produzierendes Projekt handelt. Barrick hat eine vollständig genehmigte Rückhalteanlage für Tailings hinterlassen, was Skeena eine Einsparung von rund 150 Millionen USD bei den Investitionskosten ermöglicht.

Ein weiterer wichtiger Kostenvorteil ergibt sich aus der Stromversorgung: Drei nahegelegene Wasserkraftwerke versorgen das Projekt mit Strom zu extrem günstigen sechs Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Andere kanadische Minen zahlen oft das Zehnfache.

Diese Kombination aus ultra-hochgradigen Erzvorkommen und niedrigen Energiekosten ist das "Geheimrezept" für die außergewöhnliche Profitabilität von Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER).

Wachstum mit Substanz: Warum Skeena ein smartes Gold-Investment ist

Die beeindruckende Reserve von 4,6 Millionen Unzen Goldäquivalent, wobei 80 % davon als bewiesen gelten, platziert Skeena in den oberen 15 % der größten Tagebaubetriebe weltweit. Die Qualität des Erzes ist mit 5,5 Gramm pro Tonne in den ersten fünf Jahren dreimal so hoch wie der weltweite Durchschnitt für Tagebauminen.

Ein Blick auf die jüngste Machbarkeitsstudie zeigt herausragende Kennzahlen:

Netto-Barwert (NPV): 5 Milliarden USD nach Steuern

Interner Zinsfuß (IRR): 75 %

Amortisationszeit: 0,7 Jahre (weniger als 300 Tage)

Die jährlichen EBITDA-Prognosen liegen bei 1,5 Milliarden USD. Mit konservativen Multiplikatoren ergibt sich eine erwartete Marktkapitalisierung von rund 9 Milliarden USD in zwei Jahren - ein massives Upside-Potenzial im Vergleich zum aktuellen Wert von 2 Milliarden USD.

Die Produktion ist bewusst frontgeladen, was bedeutet, dass die Fördermenge und Erzqualität in den ersten Jahren am höchsten sind. Ein geplanter Update-Studie nach der Genehmigung soll interne Wachstumschancen integrieren, um den Produktionsrückgang nach Jahr fünf abzufedern.

Zusätzlich besitzt Skeena ein weiteres Projekt namens Snip, das 40 Kilometer entfernt liegt und ebenfalls hochgradiges Erz mit 9 Gramm pro Tonne enthält. Die Verarbeitung erfolgt in der Eskay Creek-Anlage, und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie hierzu werden in etwa einem Jahr erwartet.

Gold im Fokus - Silber als Turbo für den Unternehmenswert

Das Projekt generiert nicht nur Gold, sondern auch eine bedeutende Menge Silber. Die Wertaufteilung liegt bei 65 % Gold und 35 % Silber. Aufgrund der Größe des Projekts ist Eskay Creek einer der größten primären Silberproduzenten aus einem erstklassigen Bergbauland.

Silberproduktion Jahre 1-5: 9,5 Millionen Unzen

Silberproduktion über die gesamte Lebensdauer: 7,7 Millionen Unzen

Die Silberkomponente ist für Skeena besonders attraktiv, da sie die Produktionskosten durch den Nebenproduktkredit deutlich senkt und gleichzeitig die Bewertungspotenziale erhöht, da Silber oft mit höheren Multiplikatoren gehandelt wird.

Finanziell stark, strategisch flexibel - Skeena ist bereit, zu liefern

Im Sommer letzten Jahres schloss Skeena eine bedeutende Finanzierungsrunde über 1 Milliarde CAD ab - mehr als ausreichend für die geplanten Investitionen von 713 Millionen USD. Die Finanzierung erfolgte über Orion Resource Partners, die bereit waren, Kapital bereitzustellen, noch bevor die endgültigen Genehmigungen vorlagen.

Wichtig für Skeena war dabei die Minimierung der Aktienverwässerung. Die Finanzierung besteht aus mehreren Komponenten:

Eigenkapital: Kleinster Anteil, zur Wahrung der Aktionärsstruktur

Goldstream: 200 Millionen USD, mit Rückkaufoption für zwei Drittel des Streams zu einem internen Zinssatz von 18 %

Senior gesicherter Kredit: Mit variabler Verzinsung (SOFR + 7,75 %), flexibler Vorfälligkeitsoption

Cost Contingency: Ähnlich strukturiert wie der Goldstream

Diese Struktur gibt Skeena nicht nur die Sicherheit der Finanzierung bis zur Produktion, sondern auch die Flexibilität, bessere Konditionen zu suchen und gegebenenfalls bestehende Kredite zu refinanzieren.

Institutionelles Vertrauen als Fundament - Qualität, die Kapital anzieht

Ein weiterer Vertrauensbeweis sind die Aktionäre von Skeena: 70 % der Anteile befinden sich in institutionellen Händen, darunter renommierte Fonds wie dem Helicon Global Equity Fund und Blackstone, die kürzlich größere Positionen aufgebaut haben. Zudem verfolgen elf kanadische Banken die Aktie aktiv.

Die Anzahl der ausstehenden Aktien beträgt nur 114 Millionen - eine vergleichsweise geringe Stückzahl, die die Bewertung pro Aktie unterstützt und Verwässerung minimiert. Diese Equity-Disziplin ist ein zentraler Bestandteil der Managementstrategie.

Fazit: Eine Weltklasse-Investition mit enormem Potenzial

Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) bietet eine einzigartige Kombination aus:

Weltklasse-Goldvorkommen mit außergewöhnlich hohen Erzgehalten

Große Reservengröße und signifikanter Produktionskapazität

Hervorragenden wirtschaftlichen Kennzahlen mit niedrigsten Betriebskosten

Starker Silberkomponente, die zusätzliche Wertschöpfung generiert

Vollständig finanziertem Projekt mit flexibler Kapitalstruktur

Strategischen Partnerschaften mit der indigenen Tahltan Nation

Unterstützung durch politische Entscheidungsträger in British Columbia

Attraktivem Bewertungspotenzial mit einem klaren Pfad zur Produktion in nur zwei Jahren

Für Investoren, die nach einer stabilen, hochprofitablen und wachstumsorientierten Gelegenheit im Gold- und Silbersektor suchen, ist Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) ein unvergleichliches Angebot. Die Kombination aus geologischem Potenzial, Kosteneffizienz, solider Finanzierung und sozialer Verantwortung macht Skeena zu einer der besten Investmentmöglichkeiten auf dem Markt heute.

Die nächsten zwei Jahre versprechen spannende Entwicklungen, die nicht nur den Wert des Unternehmens steigern, sondern auch nachhaltigen Mehrwert für Aktionäre schaffen werden. Skeena ist bereit, die Erfolgsgeschichte von Eskay Creek neu zu schreiben - als eine der profitabelsten und bedeutendsten Gold- und Silberminen der Welt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Skeena Gold & Silver, um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

