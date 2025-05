Nach angekündigter Fusion: Börse Toronto stuft Silver47 in "Tier 1" hoch

Anzeige / Werbung Die geplante Fusion von Silver47 und Summa Silver hat auch Auswirkungen auf den Status von Silver47 an der Börse Toronto. Nach der angekündigten Fusion mit Summa Silver (TSXV SSVR) erhält Silver47 Exploration (TSXV AGA / WKN A408EQ) die höchste Einstufung der Börse Toronto (TSX Venture Exchange)! Mit Beginn des heutigen Handels wird die Aktie der Silbergesellschaft im "Tier 1" geführt. Die TSX Venture Exchange stuft die dort gelisteten Gesellschaften in zwei verschiedene Kategorien ein, wobei man verschiedene Faktoren wie die finanzielle Lage, den Entwicklungsstatus und die verfügbaren Ressourcen berücksichtigt. Als Tier 1 werden Unternehmen eingestuft, die in ihrer Entwicklung bereits weiter vorangeschritten sind und über signifikante finanzielle Mittel verfügen. Mit der Hochstufung honoriert die Börse also Silver47s anhaltendes Wachstum sowie das Engagement des Unternehmens, für seine Aktionäre langfristige Werte zu schaffen. Silver47 hatte vor wenigen Tagen angekündigt, alle ausstehenden Aktien des Mitbewerbers Summa Silver zu übernehmen. Damit entsteht eine Silbergesellschaft, die bereits jetzt über 10 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie angezeigt sowie 236 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie geschlussfolgert verfügt - und das Ziel anstrebt, ihre Ressourcen auf 1 Milliarde (!) Unzen auszuweiten. Hier gibt es mehr Informationen zu diesem spannenden Zusammenschluss: Nächste Silberfusion: Explorations- und Entwicklungsfirma mit mehr als 230 Mio. Unzen Silberäquivalent entsteht Die Hochstufung auf Tier 1 hat zudem auch Folgen darauf, wie Aktien des Unternehmens aus Treuhandbeständen freigegeben werden. Jetzt werden die Wertpapiere über einen Zeitraum von 18 Monaten frei und zwar werden die folgenden Wertpapiere sofort freigegeben: 3.952.748 Stammaktien, 462.500 Optionen und 131.250 Restricted Share Units und/oder alle Stammaktien nach Ausübung dieser wandelbaren Wertpapiere. Die verbleibenden hinterlegten Wertpapiere werden wie folgt freigegeben: 3.952.763 Stammaktien, 462.500 Optionen und 131.2500 Restricted Share Units werden am 14. November 2025, d. h. 12 Monate nach der Notierung, freigegeben (und/oder alle Stammaktien nach Ausübung dieser wandelbaren Wertpapiere); und 3.952.764 Stammaktien, 462.500 Optionen und 131.250 Restricted Share Units werden am 14. Mai 2026, d. h. 18 Monate nach der Notierung (und/oder alle Stammaktien nach Ausübung dieser wandelbaren Wertpapiere), freigegeben. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

