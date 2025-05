Basis-Regalprospekt und Prospektnachtrag innerhalb von 2 Werktagen auf SEDAR+ abrufbar

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

VANCOUVER, BC, 14. Mai 2025 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ ) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Research Capital Corporation als Hauptvermittler und alleiniger Bookrunner (der "Hauptvermittler") im Namen eines Konsortiums von Vermittlern (gemeinsam die "Vermittler") in Verbindung mit einem Angebot von Wertpapieren des Unternehmens (die "angebotenen Wertpapiere") zu einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 10.000.000 $ in einer Kombination aus:

- Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die "NFT-Einheiten") zu einem Preis von 0,50 $ pro NFT-Einheit, die im Rahmen eines Prospektnachtrags zum endgültigen Kurzform-Basisprospekt des Unternehmens vom 2. August 2023 ("Prospektangebot") ausgegeben werden sollen. Jede NFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein "Warrant");

- Flow-Through-Einheiten des Unternehmens, die an wohltätige Käufer (die "Wohltätigkeits-FT-Einheiten") zu einem Preis von 0,75 $ pro Wohltätigkeits-FT-Einheit verkauft werden sollen und die im Rahmen des Prospektangebots ausgegeben werden. Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne von Subsection 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes das "Steuergesetz") gilt und im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung ausgegeben wird, sowie aus der Hälfte eines Warrants; und

- Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die "FT-Einheiten") zu einem Preis von $ 0,60 pro FT-Einheit, die im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den geltenden Prospektbefreiungen in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") ausgegeben werden sollen ("Private Placement Offering" und zusammen mit dem Prospectus Offering die "Angebote"). Jede FT-Einheit wird aus einer Stammaktie, die als "Flow-Through-Aktien" im Sinne von Subsection 66(15) des Tax Act gilt, und einem Warrant bestehen.

Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 $ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 36 Monate nach Abschluss der Angebote.

Herr Eric Sprott hat über 2176423 Ontario Ltd. seine Absicht bekundet, sich an der Transaktion zu beteiligen.

Die Bevollmächtigten haben die Option (die "Mehrzuteilungsoption"), bis zu 15 % der Anzahl der angebotenen Wertpapiere, die im Rahmen der Angebote verkauft wurden, zusätzlich zum Verkauf anzubieten. Diese Mehrzuteilungsoption kann jederzeit und von Zeit zu Zeit bis zu 30 Tage nach Abschluss der Angebote ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Das Angebot soll am oder um den 29. Mai 2025 oder an einem anderen zwischen dem Unternehmen und dem Lead Agent vereinbarten Datum (das "Closing") abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der NFT-Einheiten wird für den Betriebskapitalbedarf des Unternehmens und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf von FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten wird für die Explorationsausgaben auf dem unternehmenseigenen Vorzeigegrundstück Treaty Creek im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia verwendet.

Die Bruttoerlöse aus der Ausgabe und dem Verkauf der FT-Anteile und der Charity-FT-Anteile werden für kanadische Explorationsausgaben im Sinne von Absatz (f) der Definition von "kanadischen Explorationsausgaben" in Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes, für "Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne von Unterabschnitt 127(9) des Steuergesetzes, die sich als "Flow-Through-Bergbauausgaben" qualifizieren, und für "BC Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne von Unterabschnitt 4.721(1) des Einkommenssteuergesetzes (British Columbia) (die "Qualifizierenden Ausgaben"), die am oder vor dem 31. Dezember 2026 anfallen und mit Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2025 an die Erstkäufer von FT-Anteilen und Charity-FT-Anteilen ausgegeben werden, und, wenn die qualifizierten Ausgaben von der kanadischen Steuerbehörde reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von FT-Anteilen und Wohltätigkeits-FT-Anteilen für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die von diesem Zeichner zu zahlen sind, weil das Unternehmen nicht wie vereinbart vollständig auf die qualifizierten Ausgaben verzichtet hat.

Im Zusammenhang mit dem Prospektangebot beabsichtigt das Unternehmen, innerhalb von zwei (2) Arbeitstagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung einen Prospektnachtrag (der "Nachtrag") zum Basis-Regalprospekt des Unternehmens vom 2. August 2023 (der "Regalprospekt") bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, einzureichen. Die Einsichtnahme in den Basisprospekt, den Prospektnachtrag und jegliche Änderung der Dokumente erfolgt in Übereinstimmung mit den Wertpapiergesetzen, die sich auf die Verfahren für die Einsichtnahme in einen Shelf-Prospektnachtrag, einen Basisprospekt und jegliche Änderung beziehen. Die Prospektergänzung (zusammen mit dem zugehörigen Basis-Regalprospekt) wird auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Die FT-Einheiten werden akkreditierten Anlegern in allen kanadischen Provinzen gemäß den geltenden Prospektausnahmen in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen) angeboten und haben eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss

Im Zusammenhang mit den Angeboten erhalten die Vermittler eine Barvergütung in Höhe von insgesamt 6,0 % des Bruttoerlöses aus den Angeboten (einschließlich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption), und das Unternehmen gewährt den Vermittlern am Tag des Abschlusses nicht übertragbare Makler-Warrants (die "Makler-Warrants") in Höhe von 6.0 % der Gesamtzahl der angebotenen Wertpapiere, die im Rahmen der Angebote verkauft werden (einschließlich in Bezug auf die Ausübung der Mehrzuteilungsoption), mit Ausnahme der Erlöse aus der President's List der Gesellschaft, in der die Barprovision und die Compensation Warrants auf 3,0 % reduziert werden. Jeder Broker Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $ 0,50 pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Abschluss.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Angebote angeboten werden, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der USA registriert und dürfen nicht in den USA oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Tudor Gold

TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER TUDOR GOLD CORP.

"Joe Ovsenek"

Joe Ovsenek

Präsident und CEO

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder kontaktieren Sie uns:

Chris Curran

Vizepräsident für Investor Relations und Unternehmensentwicklung

Telefon: (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich des Abschlusses und der voraussichtlichen Ergebnisse geplanter Explorationsaktivitäten, der Fähigkeit des Unternehmens, die Angebote zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, Aussagen in Bezug auf die steuerliche Behandlung der FT-Einheiten und Charity-FT-Einheiten und den Zeitplan für den Verzicht auf alle qualifizierten Ausgaben, die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus den Angeboten und den Erhalt der behördlichen Genehmigungen in Bezug auf die Angebote. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder deren negative Konnotation oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotation.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens rechtzeitig abgeschlossen werden, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Angebote zu den vom Management erwarteten Bedingungen durchzuführen, dass das Unternehmen die Erlöse aus den Angeboten wie erwartet verwenden wird und dass das Unternehmen die behördliche Genehmigung für die Angebote erhalten wird. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind u.a. das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die Angebote zu den vom Management erwarteten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, dass das Unternehmen die Erlöse aus den Angeboten nicht wie erwartet verwenden wird, dass das Unternehmen keine behördliche Genehmigung für die Angebote erhalten wird, Risiken in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, mögliche Ausfälle und Verzögerungen bei der Ausrüstung, Überschreitung der Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Änderungen durch die Aufsichtsbehörden, rechtzeitige Erteilung von staatlichen oder behördlichen Genehmigungen und andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79637Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79637&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89901T1093Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19354733-tudor-gold-kuendigt-10-millionen-dollar-finanzierung-beteiligung-eric-sprott