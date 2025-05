Schlag ins Kontor...: Wochenrückblick KW21-2025: Handelskrieg reloaded - Jetzt ist Europa dran!

Anzeige / Werbung

Vergangene Woche war eine angespannte Woche, da die US-Kreditwürdigkeit am Freitag der Vorwoche herabgestuft wurde. Eine schwache 20-jährige US-Staatsanleiheauktion löste weiteres Stirnrunzeln aus.

die Debatte um die wachsende US-Staatsverschuldung wird immer mehr zu einem großen Thema. Der Zeitpunkt für neue Turbulenzen hätte also kaum schlechter sein können - doch Donald Trump entschied sich am Freitag, noch einmal nachzulegen: Mit einer Drohung über 50?% Strafzölle auf EU-Waren ab dem 1. Juni entfachte er neue Unsicherheit. Auch Apple geriet wieder ins Visier seiner Rhetorik, mit Zollandrohungen in Höhe von 25 %.

Die logische Folge: Die Aktienindizes in den USA und Europa gerieten unter Druck, Anleger zogen sich teils aus Risikoanlagen zurück. Parallel dazu sorgen sich Investoren um den US-Haushalt, insbesondere nachdem das Repräsentantenhaus ein umfassendes Steuererleichterungspaket verabschiedet hat, das die Defizite kurzfristig weiter erhöhen dürfte.

Quelle: Onvista.de

Am Anleihemarkt ist die Nervosität deutlich spürbar: Die Rendite der 20-jährigen US-Treasurys stieg auf 5?%, da die Nachfrage bei der Auktion weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Und auch international steigen die Renditen: Die Märkte preisen Risiken ein, denen sich sämtliche westlichen Volkswirtschaften gegenübersehen - nicht zuletzt durch expansive Ausgabenpläne bei gleichzeitig anziehender Inflation.

Rohstoffe: Gold glänzt, Kupfer fest - dank schwachem Dollar!

Während Aktien und Anleihen von Unsicherheit geplagt waren, boten die Rohstoffmärkte Anlegern Schutz. Gold lieferte in dieser Woche eine seiner besten Wochenleistungen der letzten Monate. Der Preis pro Unze kletterte auf über 3.355 US-Dollar - ein Plus von über 3?%. Die Treiber sind schnell gefunden: der fallende Dollar, die neuen Zollandrohungen Trumps gegen Europa sowie die wachsenden Sorgen um die US-Haushaltslage. Das Edelmetall bestätigt damit erneut seinen Status als sicherer Hafen in geopolitisch und fiskalisch instabilen Zeiten.

Quelle: MinerDeck auf X

Auch Kupfer präsentierte sich sehr stark und notierte zum Wochenschluss bei fast 9.600,- US-Dollar pro Tonne (Spotpreis) in London. Neben der Dollarschwäche stützt derzeit auch die Hoffnung auf stabile Nachfrage aus China. Dennoch bleibt der Markt nervös: Die 90-tägige Zoll-Waffenruhe zwischen den USA und China ist nur ein temporäres Schutzschild - was danach passiert, ist völlig offen.

Ausblick und Fazit: Inflation, Nvidia & Nervosität!

Die kommende Woche verspricht erneut Spannung auf mehreren Ebenen. Am Freitag stehen gleich zwei wichtige Inflationsdaten an: die vorläufige Teuerungsrate für Mai aus Deutschland und der US-PCE-Preisindex für April, der als bevorzugter Inflationsindikator der Fed gilt. Anleger hoffen auf Hinweise, ob die US-Notenbank im Juni eine Zinssenkung ins Auge fasst - oder sich angesichts des Haushaltsrisikos weiter zurückhält.

An der Börse richtet sich der Fokus vermutlich zum Großteil auf ein einziges Unternehmen - aber was für eines: Nvidia legt am Mittwochabend die Zahlen zum ersten Quartal vor. Die Erwartungen sind hoch: Nach dem beispiellosen Höhenflug der Aktie im Zuge des KI-Hypes steht nun die Frage im Raum, ob der Chip-Gigant erneut als Kursmotor für die Tech-Börsen taugt - oder ob das KI-Narrativ erste Risse bekommt.

Präsident Trump dreht auf - und die Märkte drehen mit!

Mit Donald Trump zurück im Weißen Haus wird es an den Finanzmärkten definitiv nicht langweilig. Doch was bis vor ein paar Tagen noch nach zaghafter Entspannung aussah, hat sich binnen Stunden wieder in handfeste Nervosität verwandelt. Zwischen Rekordverschuldung, Zinsspekulation, Handelsstreit und geopolitischer Unsicherheit pendeln die Märkte derzeit in engen, aber hochvolatilen Bahnen.

Noch lässt sich der Sturm beherrschen. Doch die Risiken wachsen - und die Richtung der nächsten Bewegung hängt an wenigen politischen Entscheidungen. Wie bereits schon mehrfach beschrieben, sind Edelmetalle und Rohstoffe in diesen unsicheren Zeiten bewährte Schutzschilde. Weitere interessante Informationen zu diesem Thema und interessanten Unternehmen können Sie unserem folgenden Wochenrückblick entnehmen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

