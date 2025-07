Kupfer en mass...: 10 Prozent-Kupfer an der Oberfläche! - Diese Entdeckung könnte zur heißesten Kupferstory des Jahres werden!

Anzeige / Werbung

Der weltweite Übergang zu Elektromobilität, erneuerbaren Energien und einer stärker elektrifizierten Infrastruktur hat Kupfer vom konjunkturabhängigen Industriemetall zum strategischen Rohstoff befördert.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein aktuelles Update der Welthandelskonferenz (UNCTAD) zeichnet ein klares Bild: Die weltweite Kupfernachfrage wird bis 2040 um satte 40 % steigen. Das Problem? Die Produktionsseite hinkt deutlich hinterher! Ohne massive Investitionen - geschätzt rund 250 Mrd. Euro bis 2030 - droht die globale Energiewende ins Stocken zu geraten. Ganze 80 neue Minen müssten laut UNCTAD eröffnet werden, um das drohende Defizit abzufedern.

Total Copper Demand from EVs / Quelle: Axo Copper

Doch nicht nur der Mangel an neuem Fördervolumen ist kritisch - auch die geografische Konzentrationder Reserven verschärft die Lage. Über 50 % der weltweiten Kupfervorkommen liegen derzeit in nur fünf Ländern. Politische Risiken, Lieferkettenprobleme und nationale Interessen können hier schnell zur Wachstumsbremse werden.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Genau deshalb lohnt jetzt der Blick auf Axo Copper!

Vor diesem Hintergrund rücken agile Explorer in rohstofffreundlichen Jurisdiktionen in den Fokus - allen voran Axo Copper Corp. (WKN: A416BY) aus Kanada.

Das Unternehmen entwickelt mit "La Huerta' in Jalisco (Mexiko) eine hochgradige Neuentdeckung: Oberflächenproben von über 10 % Kupfer (Cu) und Bohrabschnitte über 8,9 m mit 5,9 % Cu belegen das Potenzial mehrerer mineralisierter Strukturen.

Quelle: Axo Copper

Seit dem erfolgreichen Börsengang Anfang Juni, bei dem Axo Copper (WKN: A416BY) brutto rund 11,5 Mio. CAD einnahm, verfügt das Unternehmen über frisches Kapital, um sein auf etwa 15.000 Bohrmeter ausgelegtes Phase-II-Programm auf "La-Huerta' zügig hochzufahren und die vorhandenen hochgradigen Treffer aus "Phase I' weiter in die Fläche und Tiefe zu verfolgen.

Mexiko bietet strategische Vorteile im nordamerikanischen Lieferkettenverbund (USMCA/"Nearshoring"): geografische Nähe zu Abnehmern, bestehende Infrastrukturkorridore und ein politischer Fokus der Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum auf mehr regulatorische Klarheit, transparente Verfahrenund aktive Unterstützung für Projekte innerhalb bestehender Konzessionen. Sheinbaum betont, dass verantwortliches Wachstum des Sektors gewünscht ist.

Unternehmensprofil und strategische Ausgangslage!

Axo Copper (WKN: A416BY) ist kein typischer Frühphasen-Explorer. Vielmehr ist die Firma durch das historische "La Huerta'-Projekt, das nicht nur eine einzelne Erz-Ader vorzuweisen hat, sondern einen Kern eines bislang unterschätzten, hochgradigen Distrikts zeigt, ohne großen Explorations-Aufwand schon recht weit fortgeschritten.

Quelle: Axo Copper

Die Kanadier kontrollieren bisher zwei zusammenhängende Konzessionen über rund 11.300 Hektar im südwestlichen Teil des "Sierra-Madre-Gürtel' - verkehrstechnisch ideal angebunden über gut ausgebaute Straßen und den Tiefseehafen Manzanillo.

Mit dem Börsengang am 4. Juni 2025 konnte die Firma frisches Kapital einwerben, das nun für Explorationsprogramme und vor allem für ein ambitioniertes 15.000 m-Bohrprogramm verwendet wird. Mit Beginn dieses Bohrprogramms geht die Firma und das Team vom ersten Tag an in die Offensive. Und diese sollte extrem spannend werden!

Top-Geologie und schon jetzt erste gigantische Explorationserfolge!

Im Zentrum steht der "La Huerta'-Trend, eine steilstehende Kupfer-Gangstruktur, die sich bereits an der Oberfläche mehrere Kilometer verfolgen lässt. Erste eigene Kernbohrungen im Rahmen der Phase I (2023/24) bestätigten historische Werte spektakulärer Mächtigkeit und Gehalte, zu dessen Höhepunkten 15,4 m @ 3,86 % Kupfre (Cu) (inkl. 7,6 m @ 7,37 % Cu) sowie 8,9 m @ 5,87 % Cu zählen.

Quelle: Axo Copper

Bereits 2020 gebohrte, inzwischen neu beprobte Alt-Löcher wie C-001 lieferten sogar 13,7 m @ 5,03 % Cu.

Wichtig zu Wissen und zu verstehen ist, dass die Mineralisierung nahezu an der Oberfläche beginnt, was später kostengünstige Tagebau- oder Untertage-Optionen eröffnet. Zugleich blieben die Tiefenausdehnung und Parallelstrukturen bislang kaum erkundet - ein seltener Luxus für ein Projekt in diesem Reifegrad.

Neue Entdeckungen verleihen zusätzlichem Auftrieb!

Bereits Mitte Juni trumpfte Axo Copper (WKN: A416BY) mächtig auf, und ließ mit der Meldung eines zweiten, eigenständigen hochgradigen Zentrums nur rund drei Kilometer südwestlich von "Las Marias' eine Bombe platzen. Hinzu kommt, dass Oberflächenproben aus "La Huerta South' ebenfalls mehrfach Gehalte oberhalb 10 % Cu lieferten, wobei sogar Stichproben bis zu 10,8 % Cu enthielten. Das sind wahnsinnig hohe Gehalte, verglichen mit anderen Unternehmen, die mit 0,1 % oder 0,2 % Cu arbeiten müssen. Das geologische Setting unterscheidet sich hier komplett. Bei Axo (WKN: A416BY) dominiert ein N-S-Störungssystem -, was das Potenzial für mehrere, subparallel verlaufende Erzführungen untermauert. Die ersten Bohrarbeiten sollen zeitnah im dritten Quartal 2025 beginnen.

Phase II - Der nächste Werttreiber!

Kurz nach dem IPO startete Axo Copper (WKN: A416BY) ein 15.000 m-Phase-II-Programm mit zunächst einem Bohrgerät, dem aber vermutlich später noch ein weiteres hinzugefügt werden könnte. Kernziele der Arbeiten sind:

Ressourcenerweiterung entlang des "La Huerta'-Trends - insbesondere nördlich in Richtung des "Cornelio'-Ziels;

Definitionsbohrungen im Zentralbereich für eine erste abgeleitete Ressource nach NI 43-101;

Ersttests der neu entdeckten Strukturen bei "La Huerta South'.

Ergebnisse der ersten Löcher sowie Oberflächen Probeentnahmen können ab jetzt quasi täglich eintreffen. Dieses Bohr-Programm und die bevorstehenden Explorationsergebnisse dürften Axo Copper (WKN: A416BY) sowohl geologisch als auch an der Börse einen deutlichen Bewertungs-Anker verschaffen.

Management und Aktionärsstruktur!

Die Führungsmannschaft verbindet Kapitalmarkterfahrung mit operativer Expertise:

Jonathan Egilo, President & CEO, war zuvor mehrere Jahre Sell-Side-Analyst für Basis- und Edelmetall-Produzenten bei Desjardins;

Glenn Jessome, Executive Chair, ist Gründungsaktionär von Silver Tiger und sitzt im TSXV-Advisory-Board;

Keith Abriel, CFO, hat im Laufe seiner Karriere mehr als eine Milliarde CAD für börsennotierte Unternehmen eingeworben.

Bemerkenswert ist zugleich der Cap-Table: Rund 13,8 % der aktuell 130,3 Mio. Aktien befinden sich in Insider-Hand; allein Glenn Jessome hält 16 Mio. Stück (≈ 12,5 %). Die breite Streuung - über 86 % liegen im "free Float' - sichert eine hohe Handelbarkeit, ohne dass Insiderinteressen verwässert würden. Bei einem Börsenwert von rund 58,6 Mio. CAD untermauert mit über 10 Mio. CAD an Barmitteln erscheint der Enterprise Value gemessen an Bohrmetern und Gehaltsprofil viel zu konservativ.

Die Zukunft kann kommen!

Kurz- und mittelfristig dürfte die Nachrichtendichte hoch bleiben: Ergebnisse der laufenden Bohrungen, erste metallurgische Tests sowie Fortschritte bei Genehmigungen für Großabtragungen stehen auf der Agenda. Parallel eröffnet der Port Manzanillo - nur gut 150 Straßenkilometer entfernt - eine Option fürspätere kostengünstige Konzentrattransporte. Die Kombination aus Nähe zu Infrastruktur, beeindruckender Gehalte ab Oberfläche und nachgewiesener Streckenlänge positioniert Axo Copper (WKN: A416BY) ideal, um rasch eine wirtschaftlich relevante Ressource zu definieren.

Fazit:

Während sich die Kupfermärkte an der 10.000 US-Dollar-Schwelle berauschen und Handelshemmnisse das Angebot verzerren, positioniert sich Axo Copper (WKN: A416BY) mit einer hochgradigen Entdeckung und solidem Finanzierungspolster als möglicher Gewinner im kommenden "Kupfer-Supercycle".

Aus unserer Sicht ist Axo Copper (WKN: A416BY) ein seltenes Beispiel für hochgradige Kupfermineralisierung in einem frühen und deutlich unterbewerteten Unternehmensstadium. Die erfahrene Führungsriege hält substanzielle Eigenanteile, was die Interessengleichheit mit Anlegern stärkt. Sollten die Phase-II-Bohrungen das bekannte Erzvolumen wie erwartet erweitern und die neuen Satellitenstrukturen bestätigt werden, besitzt das Projekt das Potenzial, sich zu einem kerngesunden, mittelgroßen Kupferproduzenten zu entwickeln - ein Szenario, das im aktuellen Börsenwert nicht annähernd reflektiert ist.

Für Investoren, die frühzeitig von der Kupferstory profitieren möchten, bietet Axo Copper (WKN: A416BY) somit einen attraktiven Hebel auf den strukturellen Rohstofftrend, gepaart mit klaren, zeitnahen Katalysatoren.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Junior Mining Network, axocopper.com, Simply Wall StJunior Mining Network,

Dieser Werbeartikel wurde am 17. Juli 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen, während wir von third paties ein Entgelt erhalten.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Axo Copper Corp., zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Axo Copper Corp., erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Axo Copper Corp. im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Axo Copper Corp. halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: AU000000BHP4,US35671D8570,CA4436281022,CA04058Q1054,378696065,CA00248Y1079