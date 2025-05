Montreal, Québec, 13. Mai 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-advancing-cariboo-with-updated-feasibility-study-and-project-financing-coming-next/ - "Osisko Development" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es im Rahmen der jährlichen Vergütungsprüfung seines Board of Directors insgesamt (i) 1.273.900 Aktienoptionen des Unternehmens (die "Optionen") an bestimmte leitende Angestellte und nicht leitende Mitarbeiter des Unternehmens gewährt hat, (ii) 1.177.200 Restricted Share Units des Unternehmens ("RSUs") an bestimmte leitende Angestellte und nicht geschäftsführende Mitarbeiter des Unternehmens und (iii) 229.573 Deferred Share Units des Unternehmens ("DSUs") an seine unabhängigen Direktoren (zusammen die "Anreizprämien"), in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Omnibus-Aktienanreizplans des Unternehmens ("Omnibusplan").

Die Anreizprämien stellen die jährlichen wertpapierbasierten Vergütungszuteilungen des Unternehmens dar, die mit seinem regulären jährlichen Vergütungszyklus übereinstimmen. Die Optionen können zu einem Preis von 2,57 C$ pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden (basierend auf dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange bei Börsenschluss am 12. Mai 2025) und verfallen am 13. Mai 2030. Die Unverfallbarkeit der Optionen wird in drei gleichen Teilen an den folgenden Daten erfolgen: 13. Mai 2026, 13. Mai 2027 bzw. 13. Mai 2028. Die RSUs werden am 13. Mai 2028 unverfallbar. Die DSUs werden in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Omnibusplans unverfallbar.

Der Omnibusplan wurde vom Board of Directors am 26. März 2025 verabschiedet und von den Aktionären des Unternehmens auf der Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre am 7. Mai 2025 genehmigt. Der Omnibusplan ist ein Plan mit einem festen Prozentsatz von 20 % und sieht eine Höchstzahl von 27.324.297 Stammaktien des Unternehmens vor, die für die Ausgabe gemäß den darin geregelten Optionen, DSUs, RSUs und Performance Share Units reserviert sind (abzüglich aller Aktien, die für die Ausgabe im Rahmen anderer Aktienvergütungsvereinbarungen des Unternehmens reserviert sind). Der Omnibusplan wurde von der TSX Venture Exchange endgültig genehmigt.

Weitere Einzelheiten zum Omnibusplan entnehmen Sie bitte dem Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 26. März 2025 (das "Rundschreiben"), das auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens abrufbar ist. Der vollständige Text des Omnibusplans ist dem Rundschreiben als Anhang "C" beigefügt. Eine Kopie des Rundschreibens und des Omnibusplans ist auch auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für ein Gebiet liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, zu einem Goldproduzenten mit mittlerem Potenzial zu werden. Die Projektpipeline des Unternehmens wird durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) ergänzt - Brachflächen mit beträchtlichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial- und umweltverträgliche Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

