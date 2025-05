Newsflash...: Gold, Silber, Kupfer Uran & Aktienpower - Rohstoff-Storys zünden den Turbo!

Anzeige / Werbung

Fünf Rohstoff-Perlen, fünf Durchbruch-News! Von Gold über Uran bis Aktienrückkauf - wer dies nicht liest, verpasst womöglich die heißesten Informationen für die nächste Performance-Welle!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Rohstoffwelt bleibt in Bewegung - und gleich mehrere Unternehmen liefern starke News, die das Potenzial haben, ihre Projekte und Aktienkurse zu befeuern! Ob hochgradige Goldfunde, genehmigte Uranbohrungen, strategische Übernahmen oder Aktienrückkäufe - dieser Newsflash fasst die jüngsten spannendsten Entwicklungen kompakt und pointiert zusammen.

Goldshore Resources: Bohrhammer trifft hochgradiges Gold!

Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) überzeugt mit herausragenden Bohrergebnissen auf dem "Moss'-Goldprojekt in Ontario: 25,0 m mit 1,10 g/t Gold (Au), inklusive 7,65 m mit 2,62 g/t Au und 2,05 m mit 1,69 g/t Au in 111,1 m Tiefe sowie einem weiteren Spitzentreffer mit 30 g/t Au über 0,35 m!

Die Ergebnisse von drei zusätzlichen "QES-Up'-Löchern bestätigten zudem die oberflächennahe Erweiterung der tieferen Randscherungen, die weitere Möglichkeiten zur Umwandlung der modellierten Abfälle in Mineralressourcen innerhalb des aktuellen konzeptionellen Tagebaus.

Diese Ergebnisse stammen aus oberflächennahen Erweiterungen, die bisher als "Abfall" galten - jetzt könnten sie zu echten Ressourcenträgern werden! CEO Henrichsen spricht von einem klaren Boost für die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Weiterbohren ausdrücklich erwünscht!

Hier geht es zur Pressemeldung.

Fazit: Starke Gehalte nahe der Oberfläche - das senkt zukünftige Produktionskosten und erhöht die Projektattraktivität. Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) bleibt ein spannender Explorer mit Hebelpotenzial.

Aurania Resources: Millionen-Darlehen vom CEO für Ecuador-Mission!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) erhält bis zu 2,1 Mio. USD, direkt vom Gründer und CEO Dr. Keith Barron - ein starkes Zeichen für das Vertrauen, welches der Chef in sein Unternehmen hat. Das frische Kapital dient der Bezahlung von Konzessionsgebühren in Ecuador, wo das Unternehmen das prestigeträchtige "Lost Cities - Cutucu'-Projekt verfolgt.

Hier geht es zur Pressemeldung.

Fazit: Insider-Finanzierung in unsicheren Zeiten - das spricht für "Leadership' und Projektglauben. Wer langfristig auf Entdeckungen in Ecuador setzt, sollte Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) im Auge behalten.

Fortuna Mining: Aktienrückkauf für den "Shareholder-Value'!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) startete am 2. Mai 2025 ein neues Aktienrückkaufprogramm - bis zu 15,35 Mio. eigene Aktien (5 % des Umlaufs) sollen eingezogen werden. Ziel von Fortuna ist es, den wahren Wert der unterbewerteten Aktie zu heben und Aktionären langfristig Mehrwert zu bieten. Bereits im Vorjahr wurden 7,3 Mio. Aktien zurückgekauft. Der neue Rückkauf unterstreicht die starke finanzielle Position des Unternehmens - bullish!

Hier geht es zur Pressemeldung.

Fazit: Ein klares Signal an den Markt: Die eigene Fortuna Mining (WKN: A40CFY)-Aktie ist günstig! Rückkäufe stützen den Kurs und zeigen finanzielles Vertrauen - für "Value'-Investoren hochinteressant.

Fury Gold Mines: Deal abgeschlossen - Gold & Lithium im Fokus!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) hat die Übernahme von Québec Precious Metals (QPM) erfolgreich abgeschlossen und damit sein Explorationsportfolio in Québec auf über 157.000 Hektar erweitert. Neben Gold sind nun auch kritische Mineralien wie Lithium und Seltene Erden im Fokus. Die Integration bringt Synergien, Zugang zu Bohrzielen wie "Sakami' und "Ninaaskuwin' sowie neue Dynamik in einem unterstützenden Goldmarkt. CEO Tim Clark spricht von einer "transformierenden Transaktion" - zurecht!

Hier geht es zur Pressemeldung.

Fazit: Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) wächst in Größe und strategischer Tiefe - Gold, Lithium, "REEs'. In Kombination mit einem erfahrenen Team und Kapitalzugang ein idealer Explorer für die neue Rohstoffära.

GoldMining: Uranprojekt "Rea' erhält Bohr-Genehmigung!

Auch GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) meldet einen wichtigen Meilenstein: Die Energiebehörde von Alberta hat das Explorationsbohrprogramm für das "Rea'-Uranprojekt genehmigt! Inmitten des legendären "Athabasca-Beckens' plant GoldMining bis zu 15 Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von bis zu 7.500 m. Frühere Bohrungen zeigten schon TOP-Gehalte von bis zu 17,7 % U3O8 - und die heutigen Ziele liegen entlang von 70 km aussichtsreicher Strukturen. Uran liegt weltweit im Trend - und dieses Projekt birgt echtes "Tier-1'-Potenzial!

Hier geht es zur Pressemeldung.

Fazit: Mitten im Hotspot, flankiert von Orano, NexGen & Co. hat GoldMinings (WKN: A2DHZ0) das "Rea'-Projekt hat das Potenzial zur nächsten großen Entdeckung. Genehmigung = Startschuss für Anlegerfantasie!

Gesamt-Fazit:

Fünf Rohstoffwerte, fünf Erfolgsmeldungen - und jede mit unmittelbarem Einfluss auf den Unternehmenswert! Ob Explorationsgrüne Welle, finanzielle Weichenstellung oder strategisches Wachstum - dieser Newsflash zeigt, dass im Rohstoffsektor derzeit enorme Chancen lauern. Wer auf Gold, Uran, Lithium und "Value'-Titel setzt, findet hier mehr als nur einen spannenden Kandidaten. Jetzt heißt es: Augen auf - und gezielt positionieren!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: die jeweiligen Unternehmen. Bild-Quellen: Die jeweiligen Unternehmen, Intro-Bild: stock.adobe.com

