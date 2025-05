SEHR INFORMATIV: INVEST 2025 - Stabilität in stürmischen Zeiten und ein Rohstoff-Abend der Extraklasse!

Anzeige / Werbung

Wenn Märkte schwanken, suchen Anleger nach Halt. Und sie fanden ihn: auf der INVEST 2025 in Stuttgart.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

globale Handelskonflikte, politische Spannungen und volatile Finanzmärkte bestimmten die Schlagzeilen - doch auf der Messe Stuttgart herrschte am 9. und 10. Mai 2025 ein anderer Ton: konstruktiv, zukunftsgerichtet, lösungsorientiert. Über 13.000 Besucherinnen und Besucher strömten zur größten deutschsprachigen Messe für Finanzen und Geldanlage. Ihr Ziel: Orientierung gewinnen, Chancen erkennen, Strategien entwickeln.

Finanzmesse mit Tiefgang - etwa 140 Aussteller, 300 Vorträge und ein Ziel: Sicherheit und Substanz!

Die Vielzahl an Themen reichte von Kryptowährungen über Immobilien bis hin zu ETF-und Optionsschein-Strategien - doch auch in einem anderen Segment war das Interesse besonders groß: Rohstoffe. Und das aus gutem Grund. In Zeiten protektionistischer US-Handelspolitik - Stichwort Mindestimportzölle - und globaler Lieferkettenverwerfungen rücken echte Werte wie Gold, Silber oder strategische Metalle wieder ins Zentrum strategischer Vermögensplanung.

Value Investing - also investieren in unterbewertete Rohstoff-Unternehmen mit Substanz - war das Schlagwort vieler Gespräche. Ein Anker in bewegten Zeiten, und genau dieser Geist spiegelte sich auch am Messestand der Swiss Resource Capital AG wider.

Silber hinkt hinterher - Auch Uran fanden einige Besucher sehr spannend!

Während der Goldpreis im Jahr 2025 bislang rund +25?% zugelegt hat, konnte Silber im gleichen Zeitraum lediglich um +13?% steigen - eine auffällige Underperformance, die selbst langjährige Marktbeobachter ins Grübeln bringt. Das daraus resultierende Gold-Silber-Ratio, also das Preisverhältnis zwischen den beiden Edelmetallen, liegt derzeit auf einem historisch extrem hohen Niveau, das zuletzt nur kurzzeitig während der Corona-Krise im Frühjahr 2020 überschritten wurde.

All das haben auch schon viele Messebesucher gewusst, und sich deshalb bei unseren Unternehmen entsprechend erkundigt, wie beispielsweise bei Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N), Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) und Calibre Mining (WKN: A2N8JP).

Denn eins war allen Besuchern bei uns am Stand der Swiss Resource Capital AG klar, solche Phasen starker Divergenz bleiben selten von Dauer. Vielmehr sprechen zahlreiche Faktoren für eine baldige Rückkehr zur historischen Balance - was Silber in eine hochexplosive Ausgangslage für eine Reversion katapultieren könnte.

Swiss Resource Capital AG und die Deutsche Rohstoffnacht - Seit 12 Jahren ein Fixpunkt der INVEST!

Seit 12 Jahren ebenfalls fester Bestandteil der INVEST, neben der Swiss Resource Capital AG, die Deutsche Rohstoffnacht, die wie immer im Anschluss an den ersten Messetag mit einem Feuerwerk an Informationen, Impulsen und Investoren-Kontakten stattfand. Hier konnte sogar ein neuer Besucherrekord festgestellt werden, mit fast 500 Teilnehmern!

Jochen Staiger, Gründer und CEO der Swiss Resource Capital AG und Chefredakteur von Commodity-TV & Rohstoff-TV, eröffnete die diesjährige Deutsche Rohstoffnacht unter dem Motto: ?"2025 - Der Rohstoffbullenmarkt ist gestartet!"

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/12-deutsche-rohstoffnacht-der-rohstoff-bullenmarkt-laeuft-einfuehrung-von-jochen-staiger/

Und was dann folgte, war nicht weniger als ein Branchen-Highlight der Extraklasse.

Calibre Mining - Mit Equinox auf dem Weg zur Gold-Supermacht!

Ryan King von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) verkündete die vielleicht größte Fusion des Jahres: Calibre schließt sich mit Equinox Gold zusammen. Die Strategie? Klar: ein dominanter Goldproduzent in der westlichen Hemisphäre - mit schlanker Kostenstruktur, globaler Reichweite und massiver Produktionsbasis. 500.000+ Unzen Jahresproduktion sind schon bald Geschichte.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/calibre-mining-significant-re-rating-potential/

Das fusionierte Unternehmen zielt höher. Und mit einer weiteren Verlosung von Goldunzen setzte Calibre Mining (WKN: A2N8JP) auch beim Publikum glänzende Akzente.

Endeavour Silver - Wenn "Terronera' liefert, klingelt die Kasse!

Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N), präsentierte nicht nur eindrucksvoll den aktuellen Stand der neuen "Terronera'-Mine in Mexiko, sondern ließ mit der Nachricht vom Start der Nassinbetriebnahme aufhorchen. Alle Systeme laufen - die Produktion steht kurz bevor. Effizienz, ESG, wirtschaftliche Skalierbarkeit - hier passt alles. Als wäre das nicht genug, punktete Endeavour mit der strategischen Übernahme der "Huachocolpa Uno'-Mine in Peru - ein Zukunftsversprechen an die Aktionäre.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-on-track-to-become-a-senior-silver-producer/

Die Investoren goutierten das: Begeisterung im Saal - und bei der Verlosung edler Silbermünzen gab's zusätzlich glänzende Augen.

Skeena Gold & Silver - Gold mit "ESG'-Wumms!

Galina Meleger stellte das beeindruckende "Eskay Creek'-Projekt von Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) vor - eine der weltweit profitabelsten Tagebauminen in spe.

5,5 g/t Goldäquivalent, 450.000 Unzen pro Jahr, zu "AISC' von nur 538,- USD pro Unze!

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs: Silber, Antimon, Zink, Blei und Kupfer machen das Projekt zu einem Multimetall-Schatz. Dazu kommt der Vorzeige-ESG-Faktor, Partnerschaft mit der "Tahltan Nation', saubere Wasseraufbereitung, niedriger CO2-Fußabdruck.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-developing-one-of-the-most-attractive-gold-projects/

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) ist der Inbegriff von nachhaltigem Rohstoffboom - ein Goldinvestment mit Gewissen und Potenzial.

Wirtschaftsexperten & Edelmetallstrategen - Wissen, das bleibt!

Neben den Unternehmenshighlights sorgten hochkarätige Speaker für intellektuelle Tiefe: Prof. Dr. Torsten Dennin analysierte die globalen Rohstoffmärkte im Umbruch.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/torsten-dennin-rohstoffmarkttrends-2025-eine-neue-weltordnung/

Dominik Kettner erklärte, warum physisches Edelmetall in jede solide Vermögensstruktur gehört.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/dominik-kettner-die-gold-revolution-warum-das-globale-finanzsystem-vor-dem-umbruch-steht/

Und Marc Friedrich elektrisierte den Saal mit seiner Keynote zur "Zeit- und Zyklenwende" - ein leidenschaftlicher Appell für proaktive Geldanlage in disruptiven Zeiten.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/marc-friedrich-ein-neues-geldsystem-entsteht/

Eckart Keil zeigte, wie Anleger mit Optionen ein Zusatzeinkommen generieren können.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/eckart-keil-mit-optionen-geld-verdienen/

Networking, Austausch, Zukunft gestalten!

Nach Vorträgen, Gesprächen und Inspiration folgte das Get-together: ein lebhafter Austausch zwischen Investoren, Analysten, Unternehmern und Interessierten. Kontakte wurden geknüpft, Ideen geteilt, Visionen geschmiedet.

Die 12. Deutsche Rohstoffnacht war mehr als eine Veranstaltung - sie war ein Impulsgeber. Eine Plattform für Orientierung. Und ein Symbol für Aufbruch.

Fazit: Die INVEST 2025 war ein Bollwerk gegen die Krise - und ein Kompass für neue Chancen!

Ob Kleinanleger, Profi-Investor oder Analyst: Wer den Weg zur INVEST 2025 fand, kehrte mit mehr Wissen, mehr Klarheit - und vielleicht auch mehr Gold und Silber - zurück.

Wir bedanken uns besonders bei Ihnen als Interessierte am Messestand und Besucher der 12. Deutschen Rohstoffnacht, als auch als Nutzer unserer Kanäle. Ein weiterer Dank geht an Calibre Mining (WKN: A2N8JP), Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) und Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) für ihre Unterstützung und die herausragenden Präsentationen. Sie haben das Vertrauen in den Rohstoffsektor neu entfacht - mit Substanz, Strategie und echtem Glanz.

Bis zur nächsten INVEST im Jahr 2026 und der 13. Deutschen Rohstoffnacht - wenn es wieder heißt: Wer Wissen sät, wird Rendite ernten.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Commodity- und Rohstoff-TV, Calibre Mining, Endeavour Silver und Skeena Gold & Silver eigener Research

